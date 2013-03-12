سهم ورزش در صندوق توسعه ملی دیده شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سعادتمند عصر سه شنبه در نشست هم اندیشی با رسانه های ورزشی استان اظهار داشت: از اسفند سال گذشته تا پایان شهریور امسال دو میلیارد و600 میلیون تومان اداره کل از طریق مدیریت بحران هزینه کرده است.

وی ادامه داد: یک میلیارد تومان در بخش فرهنگی،590 میلیون از محل درآمد تخصصی،650 میلیون ابلاغیه استانی،950 میلیون اعتبار وزارتخانه و 480 میلیون تومان از بند تبصره (ب) مجموع اعتباری است که در هفت ماه هزینه شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران یادآور شد: زمانی که بنده اداره کل را تحویل گرفتم موجودی حساب صفر اداره صفر بوده و با 800 میلیون بدهی به هیئت های ورزشی و ناجیان غریق به عنون مدیر انتخاب شدم.

سعادتمند به کمک 228 میلیون تومانی به 9باشگاه وزشی اشاره کرد وگفت:تا پایان برج 9 اضافه کاری پرسنل اداره پرداخت شده است.

وی گفت: از 15 ورزشکار مازنی که در عرصه های جهانی مدال کسب کرده اند در روزشنبه هفته آتی تجلیل خواهد شد.

سعادتمند با باشاره به اینکه 3.5 میلیارد تومان پروژه عمرانی در بخش ورزش استان معلق بوده است،گفت: توانستیم 12 پروژه را با تخصیص اعتبار 500 میلیون تومان به بهره برداری برسانیم.

وی با اشاره به اینکه رسانه ها باید زبان گویای ورزش استان در جذب اعتبارات باشند،گفت: پروژه شش هزار نفری ورزشگاه با اعتبار 2.5 ملیارد و با 20 درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت است.

سعادتمند شعار سال 92 را توسعه ورزش همگانی در استان اعلام کرد و گفت: سال 92 باید رویکرد ورزش استان به سمت سلامت و کاهش اعتیاد و نشاط در جامعه سوق داده شود.

وی از تشکیل شورای اطلاع رسانی ورزش استان در این اداره کل خبر داد.