کاله مازندران در آستانه قهرمانی دسته یک بسکتبال کشور قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز مسابقات تعیین قهرمان مسابقات این فصل لیگ دسته یک بسکتبال باشگاه های کشور که با حضور تیم های کاله مازندران، تکماش قزوین و نیروی زمینی تهران در مجموعه ورزشی شهید سجودی بابل در حال برگزاری است، تیم کاله مازندران با برتری با اختلاف 11 امتیاز و با نتیجه 57 بر 46 برابر تیم نیروی زمینی تهران برای قهرمانی در این مسابقات امیدوارتر شد.

دو تیم کاله مازندران ونیروی زمینی تهران در حالی در دیدار عصر سه شنبه به مصاف هم رفتند که تیم تهرانی در دیدار روز دوشنبه خود با تیم تکماش قزوین به برتری 72 بر 67 دست یافته بود وامید داشت با پیروزی برابر نماینده مازندران، جام قهرمانی را بالای سر ببرد.

از همین رقابتها عصر چهارشنبه در آخرین دیدار برای تعیین تیم قهرمان این مسابقات تیم کاله مازندران میزبان مسابقات به مصاف تیم تکماش قزوین خواهد رفت که در صورت برتری تیم قزوینی، قهرمان مسابقات این فصل لیگ دسته یک بسکتبال باشگاه های کشور خواهد شد.

سه تیم شرکت کننده در این مسابقات پیش از این جواز حضور در مسابقات فصل آینده لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور را کسب کردند و برای تعیین تیم اول تا سوم مسابقات امسال لیگ دسته یک در بابل به مصاف هم می روند.

تیم کاله مازندران دوسال قبل قهرمان این مسابقات شده بود.