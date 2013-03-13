۱۰۰ درصد بودجه عمرانی ۹۱ قم محقق شد/ پیشنهاد بالا بردن گنبد حرم مطهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دلبری شامگاه سه‌شنبه در آخرین نشست خبری خود در سال ۹۱ در جمع اصحاب رسانه و مطبوعات استان قم گفت: شهرداری قم از جمله معدود شهرهایی است که بودجه‌های جاری خود را در امسال کاهش داده و نیز بیشترین بودجه را به بخش عمرانی اختصاص داده است.

وي با بیان اینکه مجموعه پروژه‌های عمرانی شهر قم به صورت خرد و کلان به ۳۸ پروژه می‌رسد، افزود: پروژه پیامبر اعظم(ص) از جمله بزرگ‌ترین پروژه‌های شهری قم بوده که در نیمه شعبان سال گذشته شاهد راه‌اندازی مسیر تندروی آن بودیم و به رغم وجود افرادی سودجو در مسیر این پروژه که با جعل اسناد و مدارک روند پیشرفت این پروژه را مختل کرده بودند این پروژه همچنان مسیر اجرایی خود را دنبال می‌کند.

مسیر کند رو و پیاده روی پروژه بلوار اعظم(ص) تیرماه سال آینده به اتمام می‌رسد

دلبري افزود: پروژه بلوار پیامبر اعظم(ص) به دلیل همین مشکلات مطرح شده در منطقه امامزاده شاه احمد قاسم به کندی پیشرفت داشته که با برطرف شدن این موانع امیدواریم به زودی شاهد اتصال میدان معلم از پل سه سطحه در ادامه بلوار الغدیر به بلوار پیامبر اعظم(ص) باشیم.

وی ابراز داشت: با وجود مشکلات مالی و وضعیت اقتصادی سال جاری با تلاش شبانه روزی مسئولان، سعی شده تا کلیه پروژه‌های عمرانی شهر قم به صورت فعال و بدون وقفه ادامه داشته باشند.

شهردار قم با بیان اینکه سازمان توسعه و عمران مجری پروژه بلوارپیامبر اعظم(ص) است افزود: در جلسه‌ای که در روزهای اخیر برگزار شد، نوع مصالحی که در باند کند روی این پروژه استفاده خواهد شد مورد بحث و بررسی و تصویب نهایی قرار گرفت و قرار شد، لاین کند رو با ترکیبی از آسفالت و سنگ فرش پوشیده شود.

دلبری ادامه داد: مسیر کند رو و پیاده روی پروژه بلوار اعظم(ص) تا نیمه شعبان و تیرماه سال آینده به اتمام خواهد رسید.

وی با اشاره به وجود ریل راه آهن به عنوان یکی از مشکلات پیش روی پروژه بلوار پیامبر اعظم(ص) ابراز داشت: با توافقاتی که با مدیرعامل راه آهن کشور داشتیم به نتایج مشترکی دست پیدا کردیم تا بتوان مشکلات موجود را رفع کرد که در این راستا دو زیرگذر در حریم راه آهن پیش‌بینی شده است.

بلوار پیامبر اعظم(ص) ۷۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

شهردار قم تصریح کرد: در حال حاضر بلوار پیامبر اعظم(ص) در مسیر تند رو و کند رو و همچنین پیاده رو‌ها، ۷۱ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که امیدواریم با تلاش دست‌اندرکاران تا تیرماه سال آینده این مسیر را بتوانیم در اختیار زائران قرار دهیم.

دلبری در ادامه به اقدامات شهرداری قم در خصوص دسترسی آسان‌تر ساکنان پردیسان اشاره کرد و افزود: فاز اول بلوار زائر در مسیر رودخانه و از میدان شهیدان شکروی تا پل انقلاب به منظور تسهیل در رفت و آمد‌ها در اختیار شهروندان قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: در فاز دوم بلوار زائر، معاونت عمرانی شهرداری در حال برنامه ریزی هستند تا بتوانند این مسیر را از پل انقلاب تا تیپ ۸۳ امام صادق(ع) ادامه دهند و در فاز سوم آن نیز بتوانند از مقابل تیپ ۸۳ امام صادق(ع) این مسیر تا بلوار غدیر بازگشایی شود تا شهروندانی که در پردیسان ساکن هستند بتوانند با استفاده از اتوبوس‌ها و BRT و سایر وسایل نقلیه عمومی در زمان کمتری به مرکز شهر دسترسی داشته باشند.

شهر قم دارای ۱۱ منطقه شهری است

شهردار قم با بیان اینکه مناطق شهری قم از ۴ منطقه به ۱۰ منطقه افزایش پیدا کرده است افزود: در تصویب فرایند شهری مصوب وزارت کشور مقرر شده به ازی هر ۱۱۰ هزار نفر یک منطقه شهری ایجاد شود که در قم پیش‌بینی شده باید ۱۰ منطقه شهری داشته باشیم و از طرفی نیز قم و مشهد می‌توانند به دلیل زائر پذیری، یک منطقه ویژه دیگر نیز داشته باشند که با این حساب شهر قم دارای ۱۱ منطقه شهری است.

دلبری با بیان اینکه درجه شهرداری قم از رتبه ۱۱ به ۱۲ ارتقا یافته است گفت: مجوز اجرایی مناطق ۱۱ گانه شهری در قم از سوی وزارت کشور دریافت شده که البته اجرای آن بر عهده مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر است.

تشریح آخرین وضعیت منوریل و متروی قم

وی در ادامه نشست خبری خود در جمع خبرنگاران به پیشرفت‌های پروژه مونوریل و متروی قم اشاره کرد و افزود: قم تنها شهری است که قطار شهری آن هم مترو و هم مونوریل دارد و در سال‌های اخیر نیز بودجه‌های خوبی به این دو پروژه اختصاص یافته است که با درخواستی که از مسئولان داشته‌ایم این بودجه‌ها در قالب قطار شهری واریز می‌شود تا بتوان با مدیریت خود شهرداری این مبالغ در هر یک از این دو پروژه هزینه شود.

شهردار قم با بیان اینکه با مذاکراتی که مسئولان و بخصوص رئیس مجلس شورای اسلامی با مسئولان و پیمانکاران چینی داشته‌اند موضوع فاینانس متروی قم به نتایج خوبی رسیده است، افزود: استفاده از پیمانکاران چینی در ساخت متروی قم می‌تواند یشرفت‌های خوبی را عاید این پروژه کند و از سوی دیگر نیز مقرر شد تا با موافقت صندوق ارزی، تسهیلات خوبی از این محل برای خریداری و تجهیز متروی قم در نظر گرفته شود.

اختصاص ۲۰۰ میلیون تومان اوراق مشارکت برای متروی قم

وی با بیان اینکه مجلس و دولت با ارائه اوراق مشارکت برای متروی قم موافقت کرده‌اند ابراز داشت: این کار در ابتدای سال آینده اجرایی خواهد شد که مبلغ آن ۲۰۰ میلیار تومان است که از محل فروش این اوراق برای ساخت متروی قم هزینه خواهد شد.

شهردار قم ادادمه داد: دستگاه BTM که به منظور حفاری تونل مترو استفاده می‌شود نیز از یکی از کشورهای خارجی خریداری شده و در حال مونتاژ آن هستیم که امیدواریم تا اواخر فروردین ماه سال آینده به پایان برسد و حفاری زیر زمین نیز از سر گرفته شود.

فاز اول مونوریل تا خرداد سال بعد راه اندازی می‌شود

دلبری در خصوص پیشرفت‌های پروژه مونوریل قم نیز گفت: تیرهای منوریل همزمان ساخته و بر روی پایه‌ها نصب می‌شود که در این راستا ساخت سوزن‌های مخصوص آن مورد نگرانی بود که خوشبختانه شرکت مپنا با قراردادی که با یک شرکت چینی بسته این مشکل را رفع کرده است.

وی گفت: قرار بود این پروژه تا اسفندماه امسال مورد بهره‌برداری قرار گیرد، اما به دلیل مشکلات به وجود آمده، امیدواریم با ورود تجهیزات و واگن‌ها تا خردادماه سال آینده شاهد افتتاح فاز اول آن باشیم.

پیشنهاد بالا آوردن گنبد حرم مطهر از سوی شهردار قم

وی در خصوص تصمیم برای نحوه عبور مونوریل از مقابل حرم نیز ابراز داشت: به نظر شخصی من، باید گنبد و بارگاه مطهر حضرت معصومه(س) را بالا بیاوریم تا مجد و عظمت آن بیشتر شده و ساخت و سازهایی که در اطراف حرم صورت می‌گیرد و با محدودیت‌های ارتفاع مواجه است برطرف شود.

شهردار قم گفت: بالا آوردن گنبد حرم مطهر حضرت معصومه(س) می‌تواند نمای بهتری هم به بلوار پیامبر اعظم(ص) و طرح حرم تا حرم بدهد.

وی در خصوص منطقه پردیسان نیز ابراز داشت: در حال حاضر بوستان‌های خوبی را در این منطقه پیش‌بینی کردیم و به زودی نیز شاهد آغاز عملیات پارک۵۴ هکتاری در این منطقه خواهیم بود، که از مجموعه‌های تفریحی بزرگ در شهر قم خواهد بود.

تشریح برنامه‌های ستاد نوروزی در شهرداری قم

وی همچنین با اشاره به تشکیل ستاد نوروزی در شهرداری قم از ماه‌های گذشته ابراز داشت: مسئولیت این ستاد بر عهده معاونت خدمات شهری است که در طی این مدت تصمیمات و اقدامات خوبی در راستای حل مشکلات و معضلاتی که شهروندان و زائران در سال‌های گذشته با آن مواجه بودند صورت گرفته است.

تا پایان سال، 25 معبر در شهر قم بازگشایی می‌شود

دلبری با اشاره به فعالیت کمیته نهضت بازگشایی معابر گفت: تا کنون ۲۵ معبر در شهر قم شناسایی شده است که به منظور رفع مشکل ترافیک و روان‌تر شدن رفت و آمد‌ها مقرر شده تا پایان سال بازگشایی شود.

شهردار قم افزود: در سال جاری شهرداری قم ۲۱۰ هزار تن آسفالت برای برنامه نهضت آسفالت سازی در نظر گرفته بود که تاکنون ۲۷۰ هزار تن آسفالت در اختیار شهرداری مناطق قرار گرفته است و تا پایان سال نیز ۱۰ هزار تن دیگر تحویل خواهد شد.

وی با اشاره به خرید انواع گل‌های فصلی برای تزئینات شهری اظهار داشت: همزمان با شب ولادت حضرت زینب(س) کارناوال تحویل گل و گیاه به شهرداری‌های مناطق اجرا خواهد شد.

سال جاری، ۲۱۲ بوستان در شهر قم احیا و ایجاد شد

دلبری با بیان اینکه در سال ۹۰ تعداد ۱۳۴ هزار اصله نهال در قم کاشته شد افزود: در سال ۹۱ برنامه ریزی کردیم، ۱۹۱ هزار اصله نهال و ۴۰۰ هزار گل‌های فصلی در شهر قم کاشته شود که تعداد نهال تا پایان سال به صد هزار اصله افزوده شود.

وی با بیان اینکه سرانه فضای سبز در سال ۹۱ چیزی در حدود ۱۵ متر و ۲۸ سانتی متر افزایش یافته است افزود: در سال ۹۰، تعداد ۱۹۰ بوستان و در سال ۹۱ تعداد ۲۱۲ بوستان در شهر قم احیا و ایجاد شد.

شهردار قم ادامه داد: بوستان نرگس که مخصوص بانوان است نیز به میزان ۱۰ هزار متر مربع افزایش یافته است.

وي با اشاره به ایجاد المان‌های نوروز در ایام عید در سطح شهر قم ابراز داشت: المان‌های نوروزی تا ۵ فروردین ماه سال آینده در سطح شهر قم قرار خواهد گرفت و از ۵ فروردین همزمان با ایام فاطمیه برچیده خواهند شد و شهر شاهد پرچم‌های سیاه و المان‌های مربوط به ایام فاطمیه می‌شود.

۳۰ بوستان مختص زائران در شهر قم تجهیز شده است

دلبری با بیان اینکه ۳۰ بوستان مختص زائران در شهر قم تجهیز شده است افزود: ۱۰ بوستانی که در ورودی‌های شهر قم وجود دارد برای استفاده زائران و مسافران آمده شده و امکاناتی همانند افزایش چشمه‌های آشامیدنی و سرویس‌های بهداشتی در اختیار مسافران قرار می‌گیرد.

شهردار قم همچنین گفت: اهدای بسته‌های فرهنگی به زائران و مسافران و همچنین راهنمایی زائران در ورودی‌های شهر از برنامه‌های ستاد نوروزی شهرداری است.