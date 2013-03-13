برخورد با کلید به دستان نوروزی در اصفهان/ مسافران به مشاوران املاک مراجعه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رنجبر بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری خود در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حوزه خدمات شهری که با عنوان بخش نگه‌دارنده شهر است، 15 وظیفه مختلف در حال انجام است که نخستین موضوع مدیریت آب و پساب است.

وی تصریح کرد: برای شهری مانند اصفهان که قدمت بسیار دارد، باید منابع آب را حفظ کرده و از آب جایگزین استفاده کنیم و تا زمانی که انسان وجود دارد پساب نیز وجود دارد.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به فضای سبز شهر اصفهان که با توجه به کم آبی امکان نابودی آن وجود دارد، ادامه داد: گونه‌های گیاهی که در اصفهان کشت می‌شود در حال تغییر است و سعی می‌شود فضای سبزی کشت ‌شود که بتواند در مقابل کمبود آب مقاوم باشد.

وی با بیان اینکه پسماند شهر در صورتی‌که مدیریت نشود می‌تواند شهر را دچار چالش کند، تاکید کرد: در بحث بازیافت زباله گام‌های موثری برداشته‌ایم و پسماندهای عادی را به هیچ عنوان دفن نمی‌کنیم، چرا که در تمام دنیا کشورها به دنبال کم کردن پسماند و افزایش بازیافت زباله هستند، در اصفهان نیز نسبت به سال گذشته 6 درصد پسماند کمتر شده که جزو کارهای خوب است.

رنجبر با اشاره به بحث کلید به دستان در ایام نوروز اضافه کرد: با این بر هم‌زنندگان نظم شهری به شدت برخورد می‌شود و به مراجع قضایی تحویل می‌شوند، چرا که این کار یک تخلف است.

وی ادامه داد: مشاوران املاک برای این کار آموزش دیده‌اند تا خانه‌های مردم را روی سایتی که برای این کار در نظر گرفته شده بگذارند و علاوه بر این‌ها در چهار ورودی شهر ستادهای هدایت مسافران را اجرا می‌کنیم.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان تاکید کرد: ستاد نوروزی فعالیت خود را از 25 اسفندماه آغاز و تا 15 فروردین ادامه می‌دهد .

وی با اشاره به باغ فدک افزود: از این محل به عنوان کمپ نوروزی در اصفهان استفاده می‌شود که مکان بسیار خوبی برای اسکان مسافران است چرا که دسترسی خوبی به نقاط مختلف شهر دارد.

رنجبر در ادامه به خشکی رودخانه زاینده‌رود اشاره کرد و افزود: حضور مهمانان نوروزی در اصفهان می‌تواند بالاترین پیام را برای رساندن خشکی زاینده‌رود به گوش ایرانیان و حتی جهانیان داشته باشد.

وی با بیان اینکه خشکی زاینده‌رود تنها به دلیل مدیریت غلط و ناصحیحی بوده که رخ داده است، گفت: آب اصفهان نباید از این شهر بیرون می‌رفت و در حال حاضر هم به این فکر باشند که آن را از راه‌های دیگر تأمین کنند، اما جلوی اشتباه را از هر جایی که بگیری منفعت است.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به محلات محروم اصفهان افزود: پیشرفت توأم با عدالت از دغدغه‌های شهرداری است و در حال حاضر امکانات خوبی در نقاط محروم شهر ایجاد شده و سعی داریم خدمات پایداری را در این نقاط با مشارکت خود مردم ایجاد کنیم.