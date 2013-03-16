حسن قدمي در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حوادث متوسط كشور حداقل 30 دستگاه دولتي موظف هستند حادثه را پوشش دهند و به نوعي در حوادث طبيعي و غيرمترقبه دخيل بوده و بايد حضور داشته باشند. حالا اينكه يك سازماني مانند سازمان مديريت بحران بتواند اين 30 دستگاه را با هم هماهنگ كند كاري دشوار است. البته در اين خصوص جلسات متعددي با دستگاهها داشتيم تا بتوانيم اين هماهنگي ها را برقرار كنيم. مي توانم بگويم اين هماهنگي ها با تشكيل كارگروهها در استانهاي كشور تاحدودي انجام شده است.

وي با اشاره به زلزله آذربايجان و خراسان جنوبي گفت: اين دو حادثه بزرگ در سال جاري موجب شد تا نقش دستگاههاي مسئول و هماهنگي ميان اين سازمان بيشتر از گذشته ديده شود و اين تعامل و هماهنگي قابل قبول بوده است.

هنوز دستگاههای مرتبط با مدیریت بحران کاملا هماهنگ نیستند

رئيس سازمان مديريت بحران كشور در پاسخ به اينكه رئيس جمعيت هلال احمر از سهل انگاري برخي دستگاهها در زلزله آذربايجان شرقي و نوشتن نامه اي به رئيس جمهور خبرداده و آيا شما اين سهل انگاريها را تائيد مي كنيد گفت: البته کم کاریها و عملکردها از دید افراد متفاوت است. نگاه ما هم کمی با سایر دستگاهها فرق دارد. به عنوان نمونه ما دستگاههای مرتبط با حوادث را به صورت معدلی بررسی می کنیم. مثلا شاید یک دستگاهی روز اول حادثه ضعیف باشد و در روزهای بعد خدمات بهتری ارائه کند.

قدمی در پاسخ به اینکه آیا ساز و کار قانونی برای اینکه تمامی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران زیر نظر ستاد هماهنگ باشند دیده شده است گفت: بله قانون این را پیش بینی کرده است اما به آن نحوی که ما انتظار داریم هنوز اجرایی نشده است زیرا برخی از آیین نامه ها و ضوابط به تائید مجلس و سایر نهادهای مسئول نرسیده است.

مجلس به دنبال استقلال بودجه سازمان مدیریت بحران کشور

معاون وزیرکشور در پاسخ به اینکه یکی از چالشهای بزرگ سازمان مدیریت بحران کشور نداشتن بودجه مستقل است و شما چه تدبیری برای اعتبارات کرده اید گفت: در سالهای اخیر بودجه سازمان مدیریت بحران کشور در اختیار معاونت راهبردی ریاست جمهوری قرار گرفته و مستقیم برای این سازمان بودجه ای تعریف نشده است و همین امر موجب کندی کار شده است. البته مشکل از معاونت راهبردی نیست زیرا این مهم با مصوبه مجلس انجام شده است. البته خود مجلس هم پی به این اشکال برده و با یک طرح یک فوریتی قرار است بودجه ای اختصاصی برای سازمان مدیریت بحران قرار گیرد.حسن قدمی با بیان اینکه در چارت سازمانی ستاد مدیریت بحران کشور 190 نیرو پیش بینی شده است گفت: هم اکنون تنها 110 نیرو در حال خدمت هستند.

سازمان مدیریت بحران 2 بالگرد دارد

حسن قدمی در پاسخ به اینکه در روزهای پایان مسئولیت رئیس قبلی سازمان مدیریت بحران دو بالگرد برای این سازمان خریداری شد آیا امروز این بالگردها تحویل گرفته شده و در سازمان استفاده می شود که پاسخ داد: در سیستم مدیریت ما برخلاف دنیا بالگرد همیشه ابزار اول استفاده می شود در حالی که در حوادث بالگرد همیشه وسیله آخر است چون خودش حادثه ساز است. الان هم دو بالگرد را داریم و توسط شرکت پنها در حال نگهداری است و هر زمان که بخواهیم پرئاز می کند. تاکنون تصمیمی برای اجاره دادن آنها هم نداشته ایم.

راه اندازی پد بالگرد در ساختمان وزارت کشور

رئیس سازمان مدیریت بحران تهران در پاسخ به اینکه چرا مجوز پرواز بالگردهای هلال احمر از سطح تهران صادر نشده و در زمان حادثه این مشکل موجب می شود هیچ بالگردی در تهران تردد نداشته باشد گفت: شرکت نوید که مسئول پروازهای هلال احمر است هماهنگی های لازم را می کنند. البته با مسئولان و نهادهای امنیتی هماهنگ کردیم که در مکانهای خاصی این بالگردها پرواز داشته باشند.

وی افزود: البته برای حضور به موقع در حوادث باند پد بالگرد وزارت کشور هم در حال تعمیر است و به زودی این باند بالگرد هم در پشت بام وزارت کشور راه اندازی می شود.

قدمی در واکنش به این پرسش که با اعضای ستاد عالی مدیریت بحران جلسات کمی برگزار می کنید گفت: شورای عالی مدیریت بحران سالی دو بار جلسه دارد و اگر هم نیاز نباشد با برخی اعضای غیر عضو ارتباط برقرار نمی کند. در سال جاری هم این دو جلسه برگزار شد.

چاپ کتاب دعا در حوادث و بلایا

معاون وزیرکشور در پاسخ به اینکه در دوره مدیریت قبلی این سازمان موضوع تفاهم نامه با حوزه های علمیه برای کاهش اثرات بلایای طبیعی منعقد شد و این موضوع جنجالی به پا کرد آیا این تفاهم نامه نهایی شده است یا خیر گفت: ما چنین تفاهم نامه ای با حوزه های علمیه نداشته ایم. البته کتابی چاپ کردیم که آیات و روایات در بالای طبیعی است. البته هر فرد مسلمان بر مبنی اعتقادات خود می تواند در اینگونه موارد برداشتهایی داشته باشد.

وزارت کشور به دنبال واگذاری مدیریت بحران کلان شهر ها به شهرداریها

قدمی در پاسخ به اینکه آیا تهران تنها شهری است که باید مدیریت بحرانش بر عهده شهرداری باشد گفت: باید اینگونه تعریف کرد بر اساس قانون رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران استان استاندار و رئیس شورای هماهنگی شهرستان فرماندار است ولی تهران به دلیل شرایط خاصی که داشت مدیریت بحران آن به شهردار سپرده شد. البته امروز با توجه به اینکه کلان شهر غیر از تهران هم وجود دارد دنبال راهکاری هستیم تا بسیاری دیگر از شهر ها هم مدیریت بحرانشان به شهرداری ها باشد.

باید به حال ساختمان مدیریت بحران کشور گریست

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در واکنش به اینکه ساختمان فرسوده و کوچک در انتهای کوچه ای بن بست در میدان فاطمی تهران آیا در خور اهداف و ماموریت مهم مدیریت بحران کشور است گفت: خوشحال هستم از اینکه حداقل یک نفر برای ساختمان ما گریست. ولی اعتقاد من بر این است که متاسفانه این باور برای مردم و مسئولین به وجود نیامده است. یکی از معضلات اصلی ما مکان است. البته این را هم باید بگویم که ما ساختمانی منحصر به فرد ضد زلزله و حوادث با کاربری مطلوب برای ساختمان مدیریت بحران نداریم و باید بسازیم. البته رئیس جمهور دستوری کتبی دادند در زمین اختصاص داده شده در تهرانسر این ساختمان ساخته شود که امیدواریم در دولت دهم این کار محقق شود.

متاسفانه بیمارستهای تهران مقاوم نیستند

حسن قدمی در پاسخ به اینکه آیا سازمان مدیریت بحران در فکر ساخت بیمارستان بحران در شهرهای کشور است گفت: بیمارستان بحران یعنی چی؟ خبرنگار مهر توضیح داد: بیمارستانی که در حوادث و بلایا ایمن بوده و بتوان بیماران را در شرایط اضطراری به آن جا منتقل کرد. قدمی پاسخ داد: ما اعتقاد به این نداریم که بیائیم بیمارستان بحران بسازی. باید تمام بیمارستان ها را ایمن بسازیم. متاسفانه یکی از معضلات ما بیمارستانهای فرسوده تهران است. به عنوان نمونه زلزله آذربایجان دیدیم که وقتی بیمارستان ورزقان و هریس تخریب شد به مشکل خوردیم. البته این کار دراز مدت است.

عزم جدی سازمان مدیریت بحران کشور برای مقابله با خشکسالی

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در مورد اقدامات این سازمان در خصوص مقابله با خشکسالی گفت: زلزله آنی می آید و می رود ولی خشکسالی یک بیمارس مزمنی است که آرام آرام مشکلات زیادی به وجود آورده و خسارات جبران ناپذیری به همراه دارد. امسال بودجه خوبی برای مقابله با خشکسالی اختصاص داده شد. ما قبلا در مسائل پیشگیرانه خشکسالی غافل بودیم ولی سیاست سازمان برای خشکسالی جدی است و برنامه های مدونی برای این کار دیده شده است.

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گفتگو از سید هادی کسایی زاده