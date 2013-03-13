احمدرضا شیروانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مالكان منازل شخصی كه در ایام نوروز واحدهای مسكونی خود را به صورت اجاره در اختیار میهمانان نوروزی قرار می‌دهند موظفند تمامی شرایط بهداشتی را که به طور معمول در یك میهمان پذیر یا میهمان سرا به مرحله اجرا گذاشته می‌شود، رعایت کنند در غیر این‌ صورت می‌توان از راه‌های قانونی منازل فاقد شرایط بهداشتی را از لیست واحدهای استیجاری نوروزی حذف کرد.

وی افزود: بهسازی و استحكام كلی منازل، وجود شرایط ایمنی و بهداشتی در آشپزخانه، حمام، سرویس بهداشتی و داشتن آب شرب و فاضلاب شهری و عدم رطوبت و برقراری تهویه مطبوع از جمله مهم‌ترین و نیز حداقل فاكتورهای بهداشتی است كه می‌بایستی در این گونه منازل وجود داشته باشد.

مسئول بهداشت محیط مركز بهداشت شماره 2 اصفهان خواستار تهیه و تدوین یك شیوه نامه در خصوص شرایط كلی این گونه آپارتمان‌ها و منازل استیجاری با مشاركت سایر ارگان‌های شد.