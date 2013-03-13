طرح آزمایشی کشت تلفیقی در بیارجمند افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح آزمایشی کشت تلفیقی بیشه زراعی همزمان با هفته منابع طبیعی درحوزه مالک اشتر بیارجمند افتتاح شد.

امام جمعه شهر بیارجمند در مراسم افتتاحیه این طرح کشاورزی که مسئولین ادارت شهر بیارجمند و جانشین فرماندهی ناحیه میامی حضور داشتند، گفت: خداوند انسان را از گل آفریدوآباد کردن زمین راهم به دست انسان سپرد و در آفرینش آنها به خود تبریک گفت.

حجت‌الاسلام محمد رضا احمدی با اشاره به روایات معصومین خاطر‌نشان کرد: هیچ مسلمانی نیست که درخت یا زراعتی را بکارد و انسان و حیان دیگری از آن بهره ببرد، مگر آنکه آن زراعت صدقه‌ای برای او در راه خدا به حساب بیاید.

طرح آزمایشی آگزوفارستری یک طرح تلفیقی کشاورزی است که در آن درخت و سیفی‌جات با هم در یک زمین کاشته می‌شود و به نوعی استفاده بهینه از زمین، آب و سایر املاح کشاورزی به حساب می‌آید.

این طرح در حوزه مالک اشتر بیارجمند به ابتکار آقای جواد آمیقی در سال تولید ملی و اجرای منویات رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی در زمین به مساحت 500 مترمربع به اجرا در آمد.

در این طرح کشت تلفیقی از 170اصله درختان مثمر شامل زردآلو، بادام و انار با سیفی‌جاتی همچون گندم، کنجد و یونجه استفاده شده که در صورت موفقیت آمیزبودن آن را در مساحت دو هکتاری به اجرا در می‌آورند.

كاشت 18 هزار اصله درخت در استان سمنان

رئيس سازمان بسيج سازندگي سپاه استان سمنان گفت: امسال در سطح استان و در تمامي نواحي مقاومت، حوزه‌ها و پايگاه‌ها 18 هزار اصله درخت كاشته شد.

حسين شيخ‌طاهري در مراسم نمادين درخت‌كاري كه در سپاه ناحيه سمنان برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به نامگذاري پنجمين روز از هفته منابع طبيعي با نام بسيج سازندگي و منابع طبيعي مطابق سال‌هاي گذشته اقدام به كاشت انواع مختلف درخت كرديم.

وي افزود: با توجه به شعار سال با نام "توليد ملي و كار و سرمايه ايراني" و خاصه موضوع اقتصاد مقاومتي امسال كاشت درختان مثمر مانند زيتون، توت، سنجد و انار را در دستور كار قرار داديم.

رئيس سازمان بسيج سازندگي سپاه استان سمنان هدف از اين اقدام را كمك به اقتصاد كشور و افزايش توليد و بهره‌وري عنوان كرد و گفت: درختان مثمر علاوه بر فضاسازي محيط، كمكي در بخش توليد داخلي است كه در سراسر كشور و همچنين در استان سمنان مدنظر قرار گرفته و عملياتي شده است.

نشست سياسي بسيجيان سمنان برگزار شد

کارشناس مسايل سیاسی در نشست سياسي بسيجيان سمنان به موضوع هسته‌ای ایران اشاره كرد و گفت: دولت‌مردان آمريكا و نظام غرب در قالب 5+1 اقدامات متعددي براي زیر سئوال بردن روند قانونی انرژي هسته‌ای ايران را در دستور كار قرار داده‌اند.

مرتضي عموزاده افزود: دشمنان نظام با ترفندهای مختلف می‌خواهند به مردم دنبا وانمود كنند که ایران در پی ساخت بمب اتمی است.

وي اضافه كرد: ولی نمايندگان جمهوري اسلامي در مذاکرات تأكيد كردند که طبق فتوای رهبر معظم انقلاب چنین کاری خلاف اعتقادات دینی ما است.

كارشناس مسايل سياسي بيان داشت: اگر دولت‌مردان ايران اسلامي و مردم بر برنامه‌های هسته‌ای و قانونی مقاومت و استقامت نمايند، به خواسته‌های قانونی و بحق خود دست پیدا خواهیم کرد.

برگزاری همایش "امر به معروف و نهی ا ز منکر" در سمنان

استاد دانشگاه سمنان در همایشی با موضوع "امر به معروف و نهی ا ز منکر" در جمع پاسداران تیپ 12 قائم در حسینیه امام (ره) تیپ 12 قائم برگزار شد، گفت: متاُسفانه باید بپذیریم با اینکه در جامعه اسلامی زندگی می‌کنیم نسبت به فریضه امر به معروف و نهي از منكر غفلت كرده‌ايم.

ملاكاظمي با استناد به احادیثی از معصومین امر به معروف را یکی از فرایض بسیار بسیار مهم برشمرد و اظهار داشت: اعمالي مانند جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف مانند كف روي آب است و اين نشان‌دهنده اهميت و ضرورت امر به معروف است.

وي افزود: رفع عيوب كوچك و به نظر ساده و پيش پاافتاده منجر به عدم ارتكاب انسان به گناهان بزرگ‌تر مي‌شود و بي‌ترديد به عنوان يك مسلمان اگر نسبت به اين مسئله توجه داشته باشيم عنايات خداوند شامل حالمان خواهد شد.

استاد دانشگاه سمنان بيان كرد: انسان بعد از اصلاح خود وارد عرصه جدیدتری می‌شود و آن همان امر به معروف و نهی از منکر است اگر اين فریضه را وظیفه خود بدانیم و به صورت ریشه‌ای به آن بپردازیم و آن را به صورت یک فرهنگ زیبا در جامعه در اجرا كنيم جامعه ما مبدل به جامعه آرماني و دلخواه خواهد شد.

برگزاری نشست "اقتصاد مقاومتي" وي‍ژه خواهران بسیجی گرمسار

مديركل اقتصاد و دارايي استان سمنان در نشستي با موضوع "اقتصاد مقاومتي" كه وي‍ژه خواهران در حوزه علميه شهرستان گرمسار برگزار شد، گفت: اقتصاد مقاومتي كمك رسان اقتصاد سياسي است كه به پاشنه آشيل نظام از آن ياد مي‌شود.

آقايي اظهار داشت: هدف دشمن از تحريم‌هاي مختلف عليه ايران ضربه زدن به نظام است.

وي افزود: امروز در شرايطي قرار گرفتيم كه مورد هجمه قرار دادن جمهوري اسلامي هدف دشمنان است.

مديركل اقتصاد و دارايي استان سمنان گفت: دشمن اقتصاد ايران را مورد حمله قرار داده است؛ اما با كمك هم توانستيم شرايط سخت را پشت سر گذاشته و دشمن را از دستيابي به هدفش مأيوس كنيم.

آقايي تصريح كرد: قبل از اكتشاف نفت در كشور شرايط ديگري داشتيم ولي از زماني كه نفت در ايران كشف شد و دلارهاي خارجي وارد ايران شدند شرايط ايران هم تغيير كرد.

برگزاری نشست بصيرتي "اهميت مطالعه و علم‌آموزي" در سمنان

مسئول نمایندگی ولی فقیه در تیپ 12قائم (عج) در نشست بصيرتي با موضوع "اهميت مطالعه و علم‌آموزي" در جمع پاسداران تيپ 12 قائم(عج) سمنان گفت: یکی از ضعف‌های مهم جامعه امروز غفلت و بي‌توجهي نسبت به مطالعه، تحققي و پژوهش است.

حجت‌الاسلام سيد ابوالفضل راسخي اظهار داشت: یکی از وظایف و ضروریات مهم در امر فرهنگی امروز ایجاد فرهنگ کتابخوانی است که البته این امر نیاز به کار کارشناسی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در جامعه است.

وي افزود: با توجه به پيشرفت علم و تكنولوژي و اينكه به سهولت مي‌توان به علم دست يافت متأسفانه امروز مطالعه و تحقيق و كتابخواني جزء حواشي زندگي ما قرار دارد و مي‌توان گفت مطالعه و كتابخواني به دست فراموشي سپرده شده است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در تیپ 12قائم (عج) تصريح كرد: بايد برنامه‌های روزمره به جای تمرکز بیش از حد به برنامه‌های حاشیه‌ای در زندگی به امر کتاب و مطالعه اهتمام داشته باشیم که بی‌شک مطالعه در ساختن زندگی به شکلی بهتر و زیباتر کمک مي‌كند.

اولین گردهمایی کانون‌های فرهنگی، هنری مساجد شهرستان میامی برگزار شد

معاون فرهنگی اداره ارشاد اسلامی استان سمنان در اولین گردهمایی کانون‌های فرهنگی، هنری مساجد شهرستان میامی گفت: اولويت اصلي كانون‌هاي مساجد دفع تهاجم فرهنگي دشمنان است و آحاد مردم با همکاری کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و پایگاه‌های بسیج مي‌توانند سنگر مستحکمی در برابر دشمن ايجاد كنند.

امیر هوشنگ باهنر اظهار داشت:20سال پیش در شورای عالی انقلاب فرهنگی بنای کانون‌های مساجد پایه‌ریزی شد.

وی افزود: امروز در کشور کانون‌های فرهنگی، هنری مساجد شاهد بروز و ظهور جوانانی هستند که در کنار عمل به فرایض دینی با همراهی امام جماعت و هیات امنا فعالیت‌های مختلفی را در عرصه‌هاي فرهنگي، اجتماعي انجام مي‌دهند.

گفتني است: هم اکنون بیش از شش هزار کانون در سطح کشور به فعالیت مشغول هستند.

اولین مجمع بسیج نخبگان و اندیشمندان شاهرود برگزار شد

فرمانده سپاه شاهرود در اولین مجمع بسیج شهرستان شاهرود که با حضور نخبگان و اندیشمندان و مسئولان ادارات و نهادهای شهرستان شاهرود در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد شاهرود برگزار شد، گفت: شهرستان شاهرود باید یک قطعه از پازل جامعه اسلامی پیشرو و پیش برنده باشد.

عباس مطهری اظهار داشت: این مجمع با هدف اجرای تدابیر ولی امر مسلمین و سرعت بخشیدن به روند تحقق جامعه اسلامی و ماموریت‌های بسیج با استفاده از نیروهای ارزشی و وفادار به انقلاب اسلامی برگزار شده است.

وی افزود: معتمد معاون فرماندار شهرستان نیز به عنوان نائب رئیس دوم مجمع انتخاب و بنده نیز نائب رئیس اول مجمع تعیین شدم که برنامه‌ها را پیگیری خواهیم کرد.

فرمانده سپاه شاهرود با بیان اینکه جلسه دوم مجمع بسیج در اردیبهشت ماه برگزار می‌شود، اظهار داشت: قبل از انتخابات سال 92 دومین مجمع تشکیل و قبل از آن نیز جلسه شورای بسیج شهرستلن تشکیل مي‌شود.

مطهری با تاکید بر تعیین کارگروه‌های تخصصی مجمع بیان داشت: کارگروه‌های تخصصی مجمع بسیج در اسرع وقت تشکیل و اعضای آن مشخص مي‌شوند و کار خود را با توجه به ابلاغیه‌ها پیگیری می‌کنند.

وی اظهار داشت: این مجمع باید با همت مسئولین بسیج اقشار پرشورتر و با حضور اصل خود و تاثیر گذاری در مسائل فکری مجمع بتواند شهرستان شاهرود را که فرموده رهبر عزیزمان مردم باصفا و دل‌های با صفا دارند را در کشور تاثیرگذار باشند.

اولین مجمع عمومی بسیج شهرستان شاهرود برگزار شد

امام جمعه شاهرود در اولین مجمع عمومی بسیج شهرستان شاهرود که با حضور اندیشمندان، فرهیختگان، مسئولان ادارت شهرستان و روحانیت و خانواده شهدای و ایثارگران در سالن اجتماعات دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود برگزار شد، گفت: بصیرت عمومی در درست نمایی و جهت های درست از خواص جامعه جلوتر و ترازوی انقلاب افکار عمومی خالص مردم انقلابی است.

حجت‌الاسلام محمود ترابی اظهار داشت: 16 قشر بسیج شهرستان شورای همفکری تشکیل داده‌اند.

وی افزود: به منظور ارتقا و تعالی و انسجام‌بخشی رفتارهای مجموعه همفکری بیشتری در همگامی با اهداف نظام اسلامی و منویات رهبری انجام دهیم.

امام جمعه شاهرود خاطرنشان کرد: ما باید راهکارهای تحقق منویات رهبری را به ایده تبدیل کنیم و این سیاست گذاری‌ها و ایده‌ها در تشنگی فراوان در مجموعه جامعه وجود دارد و خریدار ایده های نو هستند چون جامعه خلاق و پیشرو است.