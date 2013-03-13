42 آمبولانس اورژانس اصفهان نیازمند بازسازی است

به گزارش خبرنگار مهر، غفور راستین بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 95 درصد آمبولانس‌های وابسته 115 مجهز به موبایل icu است که براساس استانداردهای دنیا 20 درصد از آمبولانس‌ها باید مجهز به این سیستم باشد.

وی بیان داشت: 150 آمبولانس‌های اورژانس خارجی است که از این تعداد 108 آمبولانس فعال و مابقی نیاز به بازسازی دوباره دارد که در صورت خارج شدن از تحریم و دستیابی به قطعات خارجی می‌توان از توان آن هم استفاده کرد.

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان با اشاره ب اینکه درصدی از کارمندان اورژانس به دلیل تماس‌های مکرر به 115 دچار مشکلات روحی می‌شوند، ادامه داد: بسیاری از کارمندان اورژانس به هنگام حضور در سوانح و حوادث متاثر می‌شوند.

وی افزود: به دنبال فراهم‌کردن زمینه‌ای برای ایجاد مرکز شنوایی سنجی، روان‌درمانی و تسکین روحی کارمندان اورژانس هستیم.

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان با بیان اینکه پرسنل 115 در 24 ساعت پاسخگوی 4 هزار تلفن هستند، ادامه داد: از این تعداد 350 تا 400 تلفن ختم به ماموریت می‌شود.

وی افزود: 60 درصد از تماس‌ها به مشاوره پزشکی و 30 درصد از افراد اشتباه تماس می‌گیرند و درصد کمی از مزاحم تلفنی هستند که در برخی اوقات به ماموریت هم ختم می‌شود.

راستین از 108 پایگاه خبر داد که از این تعداد 52 پایگاه شهری، 55 جاده‌ای و یک پایگاه امداد هوایی است، بیان داشت: مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان میزان حوادث تصادفات جاده‌ای امسال به سال گذشته 15 درصد افزایش یافته و تاکید کرد: این در حالی است که حوادث تصادفی در شهر 16 درصد کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه 3 هزار ماموریت تصادفی امسال نسبت به سال گذشته کم شده است، گفت: ماموریت هوایی انجام شده در سال 90، 10 مورد و در سال 91 به 8 مورد رسیده است.

راستین اظهار داشت: تعداد ماموریت‌های غیرتصادفی یا امدادخواهی در منزل در سال 90، 78 هزار و 917 و در سال 91، 84 هزار و 569 رسید .

آماده‌باش بیمارستان امام موسی کاظم و فیض اصفهان درچهارشنبه سوری

وی گفت: دو بیمارستان امام موسی کاظم (ع) و فیض استان اصفهان برای چهارشنبه سوری به حالت آماده باش در می‌آید.

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان در خصوص ایام نوروز و آماده باش امدادگران این مرکز اظهار داشت: از 25 اسفندماه سال جاری تمام پایگاه‌های فوریت‌های پزشکی به حالت آماده‌باش در می‌آید.

وی افزود: دو بیمارستان سوانح سوختگی و فوق تخصصی چشم‌پزشکی به دلیل اینکه هر ساله چهارشنبه سوری به چهارشنبه سوزی مبدل می‌شود و تعداد بیشماری از بیماران در این دو حیطه هست، در این روز به حالت آماده‌باش درآمده است.

دبیر ستاد نوروزی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان تصریح کرد: 6 پایگاه سلامت و دو پایگاه ویژه مسافران نوروزی در پارک فدک و پارک غدیر اصفهان در ایام نوروز برای مسافران در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در ایام نوروز 45 بیمارستان، 63 داروخانه شبانه‌روزی، 28 مرکز همودیالیزی، 60 درمانگاه،20کلینک دندانپزشکی شبانه‌روزی، 10 مرکز رادیولوژی به انضمام مراکز رادیولوژی مستقر در بیمارستان‌ پذیرای مسافران نوروزی است.

راستین از استقرار تیم‌های اضطراری نظارت امداد نوروزی و نظارت بر توزیع مواد غذایی خبر داد و گفت: 250 تیم در سطح استان اصفهان به منظور نظارت و امدادرسانی به مسافران نوروزی به حالت آماده‌باش درآمده‌اند.

وی با بیان اینکه حتی الامکان والدین جوانان و نوجوانان خود را به منظور کاهش اثرات و آسیب‌های چهارشنبه سوری در مراسم چهارشنبه آخر سال همراهی کنند، تاکید کرد: به هنگام وقوع حادثه از تجمع در اطراف فرد آسیب دیده جلوگیری شود و در صورتی که چشم آسیب دیده از دستکاری کردن چشم مصدومان خودداری شود.