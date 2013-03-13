به گزارش خبرنگار مهر، مراحل نیمه نهایی و نهایی این مسابقات در حالی فردا پنجشبه در آکادمی ووشو برگزار می‌شود که از مرحله گروهی چهار تیم به نیمه نهایی راه يافته‌اند و برای صعود به دیدار پایانی و در نهایت کسب عنوان قهرمانی تلاش می‌کنند.

در مرحله نیمه نهایی صبح فردا پنجشنبه ابتدا پرشین به دیدار خراسان رضوی می‌رود و نفت تهران در یک بازی سخت به مصاف دانشگاه آزاد خواهد رفت. پرشین بهره بردن از یک تیم کامل و پرمهره خیلی امیدوار به حضور در دیدار نهایی و رسیدن به جام قهرمانی است. این تیم در مرحله مقدماتی با کسب حداکثر امتیاز راهی مرحله نیمه نهایی شد. علی بختیاری قهرمان آسیا در سال 2012 ویتنام، جواد آقایی نایب قهرمان آسیا و نفر سوم جهان، علی یوسفی با هدایت محمدرضا شیرآقایی در ساندا و توحید اسدیان در تالو برای قهرمانی برنامه‌ریزی کرده‌اند.

پرشین در تالو علاوه بر فرشید اسدیان، برای بازی‌های نیمه نهایی و نهایی "کاویوچی" قهرمان جوانان جهان در سال 2010 در فرم دائوشو و "وانگ فی" در فرم‌های چانگ چوان و جین شو را از استان شاندونگ چین به خدمت گرفته تا هیچ چیز را به قضا و قدر نسپارد. این تیم سجاد عباسی قهرمان آسیا در سال 2012 ویتنام و دارنده طلای جهان در سال 2011 آنکارا و نفر سوم گوانگجو را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد.

دیگر بازی نیمه‌نهایی یک فینال زودرس است که یک سوی آن نفت تهران است و دانشگاه آزاد سوی دیگر آن قرار دارد. دانشگاه از چند مهره اصلی خود چون حمید قره داغی، فرزاد قادری و مجید هاشم بیگی به دلیل مصدومیت بی‌بهره است و چشم به هنرنمایی محسن محمدسیفی قهرمان جهان و آسیا، اکبر محمدزاده، علی حسین‌پور و کامران مروتی با مربیگری رامین موحدنیا و احسان پیغمبری دارنده نشان برنز بازی‌های آسیایی گوانگجو و رضا خلف‌زاده قهرمان ایران با هدایت غفار امانی در تالو را دارد.

اما مدافع عنوان قهرمانی یک تیم جوان و یکدست است که عزم خود را برای کسب تکرار عنوان قهرمانی برای ششمین بار جزم کرده است. میلاد قزل‌سفلو قهرمان جوانان جهان در سال 2010 به دلیل آسیب دیدگی قادر نیست نفتی‌ها را همراهی کند ولی مسعود انصاری، محمد صمصامی، مهدی جعفرپور، امید زارع رفیع، امیر فضلی، ابوالفضل خانه‌کشی و محمد دولتمندی شاگردان محدرضا جعفری در تیم نفت هستند. این تیم در تالو هم علی وطن‌خواه، حسام تشنیزی و بهروز بخشی‌زاده به هدایت تیمور بنی طالبی را در اختیار دارد.

به هر حال روز پنجشنبه علاقمندان به ووشو می‌توانند با حضور در آکادمی ووشو یک سری از مبارزات جذاب و دیدنی را با حضور برخی از قهرمانان جهان و آسیا و اجرای فرم‌های زیبای این رشته را از سوی تالوکاران جینی و داخلی به تماشا بنشینند.

برنامه کامل بازی‌های روز پنحشنبه به این شرح است:

مرحله نیمه نهایی:

* پرشین - خراسان رضوی (ساعت 9 تا 10 صبح)

* نفت تهران - دانشگاه آزاد(ساعت 10 تا 11 صبح)

بازی رده‌بندی:

* بازنده‌های نیمه نهایی(ساعت 13تا 14)

مسابقه فینال:

* برنده‌های نیمه نهایی(ساعت 14 تا 15)

