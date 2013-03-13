برگزاری همایش علمی پژوهشی دانشجویان و طلاب علوم دینی البرز/ هزار نخبه علمی تحت پوشش کمیته امداد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین همایش علمی پژوهشی دانشجویان و طلاب علوم دینی تحت پوشش کمیته امداد استان البرز شامگاه سه شنبه، با حضور حسین انواری سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره)، علی سالارکیا مدیرکل کمیته امداد البرز، حجت الاسلام محسن کازرونی امام جمعه کرج و ابراهیمی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد برگزار شد.

در این همایش مقاله های برتر با موضوع سبک زندگی مورد داوری قرار گرفت و 10 مقاله برتر تجلیل شدند همچنین سه مقاله توسط دانشجویان ارائه شد.

96 مقاله با موضوع سبک زندگی به جشنواره ارسال شد

مدیر امور فرهنگی کمیته امداد البرز در این همایش اظهار داشت: بعد از اطلاع رسانی و اعلام فراخوان 96 دانشجو مقاله های خود را با موضوع سبک زندگی به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند.

قربانعلی مصطفایی افزود: پس از داوری آثار ارسال شده هیئت داوران 10 مقاله را به عنوان آثار برتر معرفی و شایسته تجلیل دانست.

660 دانشجو تحت حمایت کمیته امداد البرز هستند

وی تصریح کرد: در حال حاضر 660 دانشجو تحت حمایت کمیته امداد البرز هستند که از این تعداد چهار نفر در مقطع دکترا، 41 نفر ارشد، 455 نفر در مقطع کارشناسی ارشد، 148 نفر در کاردانی و 111 نفر طلاب حوزه علمیه هستند.

مصطفایی گفت: 480 نفر از دانشجویان تحت پوشش زن و 180 نفر مرد هستند.

10 نفر از دانشجویان از نخبگان هستند

مدیر امور فرهنگی کمیته امداد افزود: از بین دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد البرز از نخبگان کشور هستند که در این همایش از آنها تجلیل خواهد شد.

تمام اعتبارات دولتی حوزه فرهنگی کمیته امداد البرز وصول شده است

مصطفایی با اشاره به توجه و تاکید کمیته امداد به امور فرهنگی اظهار داشت: همه اعتبارات فرهنگی این نهاد وصول شده و تا پایان سال همه هزینه های دانشجویان تحت حمایت به حساب های آنها واریز خواهد شد.

کمیته امداد توجه جدی به امور فرهنگی دارد

مدیر کمیته امداد البرز نیز در این مراسم اظهار داشت: کمیته امداد البرز 40 هزار نفر را تحت پوشش دارد و همین تعداد را هم تحت پوشش خدمات موردی قرار داده است.

علی سالارکیا گفت: کمیته امداد البرز توجه خاص و جدی به مقوله فرهنگ و امور فرهنگی دارد و در این راستا حمایت های همه جانبه از دانشجویان و دانش آموزان تحت حمایت را در دستور کار خود دارد.

وی با اشاره به تجهیز اردوگاه امام علی این نهاد اظهار داشت: سالانه بالغ بر دو هزار دانش آموز تحت حمایت از استان البرز و سایر استانهای کشور از خدمات فرهنگی این اردوگاه بهره مند می شوند.

تولید فکر و ایجاد بستر برای عرضه آن، هدف همایش

سرپرست کمیته امداد امام خمینی نیز در این همایش اظهار داشت: یکی از کارهای کمیته امداد این است که در راستای تولید فکر و تکنولوژی مقاله هایی را در دانشگاه ها فراخوان می کند که متناسب با شرایط و نیازهای روز جامعه باشد.

حسین انواری گفت: امسال با توجه به فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری موضوع سبک زندگی فراخوان شده و مقاله های برتر معرفی می شوند و این امر در همه استانهای کشور اتفاق افتاد.

وی افزود: یکی از خدمات کمیته امداد در حوزه دانشجویی و در قالب اردوها و نشست های دانشجویی و تامین هزینه های تحصیل آنها و همچنین سرمایه گذاری در خانواده های آنها است.

وی تصریح کرد: خوشبختانه سالانه تعداد زیادی از این دانشجو ها فارغ التحصیل شده و جذب بازار کار می شوند و همینطور بالغ بر هزار نفر آنها از نخبگان و برترین های علمی کشور بوده و برای کسب علم و دانش بیشتر و آشنایی با متد های جدید روز دنیا به خارج از کشور اعزام می شوند.

انواری استعداد سنجی دانش آموزان و ایجاد بستر برای رشد و شکوفایی این استعدادها از قبل از ورود به دانشگاه ها را از جمله وظایف کمیته امداد دانست که در قالب اردوهای دانش اموزی صورت می گیرد.

وی تاکید کرد: تولید فکر و ایجاد بستر برای عرضه آن از اولویت های کمیته امداد در برابر دانشجویان و دانش اموزان تحت حمایت خود است که همایش های این چنینی تلاش در جهت تحقق آن خواهد بود.