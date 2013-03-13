به مردم تعهد دادم دانشگاه را اسلامی کنم/ اعلام نتایج دانشگاه تک جنسیتی پس از انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کامران دانشجو درباره اسلامی کردن دانشگاه ها گفت: اولین برنامه ای که به مجلس شورای اسلامی ارایه کردم اسلامی کردن دانشگاه بود.

تغییر و ارتقاء کتاب های درسی علوم انسانی

وزیر علوم افزود: اگر این مشکل را قبول کنیم، نشان می دهد که دانشگاه بومی نداشتیم بعد از انقلاب هم با وجود اینکه انقلاب فرهنگی صورت گرفت ولی بازهم ماهیت و شکل دانشگاه تغییر نکرد، بنابراین برای اسلامی کردن ماهیت دانشگاه‌ها، تغییراتی در علوم انسانی که ماهیت دانشگاه است، صورت گرفت.

وی ادامه داد: تا کنون 3 هزار و 400 سرفصل علوم انسانی بارنگری شده و تا پایان سال، تعداد سرفصل های بازنگری شده علوم انسانی به 4 هزار سرفصل می رسد که به دانشگاه ها ابلاغ شده و از مهرماه اجرایی خواهد شد.

دانشجو با بیان اینکه عده ای به این مساله قائلند که در اسلامی کردن دانشگاهها شکل و ظاهر مهم نیست، گفت: ما معتقدیم همه کارها شکل و ماهیت دارد آیا غیر از این است که ماهیت دانشگاه که برپایه علوم انسانی است باید اسلامی باشد؟

وی در گفتگوی خود در برنامه دو نیم ساعت با تاکید بر این مطلب که شکل و ظاهر و مناسبات دانشگاهی باید بر احکام و شرع مقدس اسلام باشد، افزود: مناسبات بین دانشجویان، دانشجویان اساتید، اساتید با یکدیگر و شکل و ظاهر، شکل پوشش، شکل حجاب و عفاف همه تاثیرگذار است.

وزیر علوم با بیان اینکه در این زمینه ها هم کارهایی انجام داده و درحال انجام آن هستیم، تصریح کرد: برای نمونه 26 دانشگاه تک جنسیتی در سال جاری راه اندازی کردیم 16 دانشگاه تک جنسیتی در دانشگاههای سراسری که 11 دانشگاه آن دخترانه و 5 دانشگاه آن پسرانه است، 10 دانشگاه غیر انتفاعی تک جنسیتی ایجاد کردیم که 8 دانشگاه آن دخترانه و 2 دانشگاه آن پسرانه است.

وی دلیل ایجاد دانشگاه های تک جنسیتی را گسترش امکان انتخاب دانشجو عنوان کرد و گفت: دانشگاه امام صادق (ع) یک دانشگاه پسرانه است که یک پردیس دخترانه دارد که بسیار موفق عمل کرده است.

دانشجو تصریح کرد: برای همین این کار دانشگاه امام صادق (ع) را الگو قرار دادیم به عنوان مثال از دانشگاه کاشان خواستیم پردیس دختران ایجاد کند در برخی نقاط دیگر هم خواستیم که پردیس دختران ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه عده ای در خصوص ایجاد دانشگاههای تک جنسیتی جنجال به پا می کنند، گفت: ما دانشگاه بومی می خواهیم و اینکه وقتی دختر و پسر باهم هستند آنها را در دبستان جدا می کنیم و سپس در دانشگاه آنها را کنار هم قرار می دهیم البته این مساله مشکلی ندارد مشروط بر اینکه ظاهر و باطن دانشگاه اسلامی باشد.

وزیرعلوم یادآورشد: دانشگاه دخترانه و پسرانه را کنار دانشگاهها ایجاد می کنیم تا افرادی که می خواهند دراین دانشگاهها تحصیل کنند بتوانند با خیال راحت به تحصیل خود در دانشگاهی که می خواهند بپردازند.

وی با اشاره به جنجال هایی که درباره دانشگاه تک جنسیتی صورت می گیرد، گفت: بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری در پاسخ به کسانی که درباره ایجاد دانشگاههای تک جنسیتی جارو جنجال می کنند سکوت کامل داریم تا انتخابات تمام شود بعد از آن نتایج تک جنسیتی کردن دانشگاهها را که در نظرسنجی بدست آمده اعلام خواهیم کرد.

وی به اثرات دانشگاه تک جنسیتی اشاره کرد و گفت: این نظرسنجی ها نشان می هد دانشجویان از نظر آموزشی ارتقا یافته، مشروطی ها کمتر شده و معدل ها بالا رفته است.

وزیر علوم افزود: ما در رابطه با دانشگاه تک جنسیتی هیچ ضرری نکردیم، ما باید دانشگاهی داشته باشیم که با فرهنگ ایرانی اسلامی مطابقت داشته باشد، دانشگاه مقلد به درد ایران اسلامی نمی خورد.

اقدامات وزارت علوم برای جذب هیات علمی

وی در بخش دیگری از سخنانش درباره جذب متمرکز هیات علمی گفت: این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و من با افتخار از این مصوبه دفاع می کنم چرا که جذب هیات علمی را از حالت سلیقه ای خارج کرد.

دانشجو با بیان اینکه تا سند 1404 باید 150 هزار عضو هیات علمی جذب شود، تصریح کرد: طی 2سال گذشته 15 هزار عضو هیات علمی جذب شده است و سالانه باید 7 تا 8 هزار عضو هیات علمی جذب شود تا به برنامه 1404 دست یابیم.

وزیر علوم افزود: تا پایان دولت 10 هزار عضو هیات علمی جذب خواهد شد.

آمار بازنشستگی اساتید کم شده است

وی با گلایه از برخی افراد که نسبت به بازنشستگی اساتید مطالبی را عنوان می کنند، گفت: براساس آمار بازنشستگی در این دوره کمتر از دوره های قبل است و قانون بازنشستگی اکنون انبساطی تر از قبل است در دوره های گذشته استاد تمام در 65 سالگی بازنشسته می شد ولی اکنون در 76 سالگی 11 سال افزایش یافته است.

وزیر علوم افزود: دانشیار 65 سالگی بازنشسته می شد که در این درجه علمی بازنشستگی را به 71 سالگی رسانیدم یعنی 7 سال نسبت به گذشته اضافه شد.

ایجاد رشته پژوهش محور در مقطع دکتری

وی درباره ایجاد رشته پژوهش محور در مقطع دکتری گفت: این بهترین کاری بود که صورت گرفت و سال به سال آن را افزایش خواهیم داد، پژوهش هایی که صورت می گیرد همه 100 درصد کاربردی است.

دانشجو درباره ایجاد پژوهشگاه در دانشگاهها گفت: دانشگاههای صنعتی شریف،خواجه نصیرالدین طوسی،صنعتی اصفهان، امیرکبیر، باهنرکرمان و تهران دارای پژوهشگاه هستند.

وزیر علوم درباره پارک های علم و فناوری هم گفت: پارک های علم و فناوری شکل گرفت تا فعالیت های تحقیقاتی تبدیل به محصول شود.

وی با بیان اینکه در هر استان یک پارک علم و فناوری ایجاد کرده ایم، ادامه داد: 30 پارک علم و فناوری در استان ها ایجاد شده و توانسته حلقه واسطه بین تحقیقات دانشگاهی و تبدیل آن به محصول را ایفا کند.