از هندبالیست های نوجوان پیشگامان به اردوی تیم ملی دعوت شد

به گزارش خبرگزاري مهر، مهدی صادقی و علی محمد باقرزاده از تیم هندبال پیشگامان به این اردو ها دعوت شده اند و می بایست صبح روز چهارشنبه 23 اسفند ماه در محل برگزاری اردو حضور پیدا کنند.



اولین اردوی تدارکاتی تیم ملی هندبال نوجوانان کشور جهت انتخابی بازیهای اسیایی 2013 نانجینگ برگزار می شود.



این اردو به مدت سه روز در تهران برگزار خواهد شد.



کلاس مربیگری درجه سه امادگی جسمانی ویژه بانوان در یزد



محمد حسن زارع ، مسئول کمیته آمادگی جسمانی هیئت ورزشهای همگانی استان اعلام كرد : کلاس مربیگری درجه سه امادگی جسمانی ویژه بانوان در یزد برگزار می شود.



زارع اظهار داشت :این کلاسها به مدت هفت روز با مربیگری فرزانه صادقیان برگزار می شود.



وی افزود: 60 نفر از بانوان استان در این کلاس حضور دارند که در سالن شهید صدوقی یزد بصورت تئوری و عملی برگزار می شود.



زارع اضافه كرد: سومین دوره اين كلاس ها است که در سال 91 ویژه بانوان برگزار می شود.



رکابزنان جدید دوچرخه سواری پیشگامان مشخص شدند



رکابزنان ملی پوش کشورمان با حضور در دفتر باشگاه پیشگامان قرارداد خود را ثبت و به طور رسمی پیشگامانی شدند.



بهنام آرین و حسنعلی ورپشتی از رکابزنان ملی پوش کشورمان هستند که این روزها در قالب تیم ملی در مسابقات آسیایی هند حضور دارند و کسب مدال آنها دور از دسترس نیست.



بهنام آرین اصالتا یزدی است و از بازیکنان بومی استان یزد به حساب می آید.



همچنین محمود و محمد پراش با حضور در دفتر باشگاه پیشگامان قرارداد خود را تمدید کردند.



برادران پراش که سال گذشته نیز در تیم پیشگامان حضور داشتند موفق به کسب چندین مدال طلا و نقره در ماده 200 متر و کایرین شدند.



برادران پراش این روز ها در قالب تیم ملی در مسابقات قهرمانی آسیا حضور دارند که در روزهای آینده برای رسیدن به فینال ماده کایرین به کسب مدال امیدوار هستند.