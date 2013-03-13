آخرين نشست شوراي اداري سال 91 شهرستان گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان گناوه در آخرين نشست شوراي اداري شهرستان گناوه اظهار داشت: سال 91 سال پر فراز و نشيبي هم در عرصه داخلي و هم در عرصه خارجي براي نظام جمهوري اسلامي بود.

غلامعلي حبيبي منش گفت: عليرغم اينكه ما در شرايط سخت تحريم ها هستيم، شايد خودمان احساس نكنيم كه چه كارهاي بزرگي را در شرايطي كه كمترين اعتبار در اختيار شهرستان و استان بود، انجام داديم.

حبيبي منش ادامه داد: به جرات مي توانم بگويم كه تعداد زيادي پروژه عمراني را در نوبت افتتاح تا هفته دولت سال آينده داريم و اينها همه با تلاش شما همكاران ارجمند تحقق يافته است و با يك نظر بر عملكرد دستگاه هاي اجرايي شهرستان ما اين مهم را شاهد خواهيم بود.

وي اضافه كرد: از همين امروز بايد با قدرت، نشاط و انگيزه بيشتر خود را براي سال آينده كه سال پيچيده اي است و دو سه مسئله مهم از جمله بحث مهم انتخابات شوراهاي شهر و روستا و رياست جمهوري را در پيش رو داريم و بايد خود را براي برگزاري انتخابات به نحو احسن آماده كنيم.

حبيبي منش با اشاره به پيامدهاي بعد از انتخابات گفت: وقتي رئيس دولت عوض بشود، به طور طبيعي يكسري تغييرات در سيستم دولت هم ايجاد مي شود.

فرماندار شهرستان گناوه بيان داشت: اين حق طبيعي رئيس جمهور، وزرا، استانداران، مديران كل، فرمانداران و ...است، ولي ما بايد تا روز آخر با قدرت، نشاط و انگيزه كار كنيم.

وي تاكيد كرد: ما براي هيچ دولتي كار نمي كنيم و تنها براي رضاي خداوند، مردم و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران كار مي كنيم و از هم اكنون بايد عزم خود را جزم كنيم كه براي سال آينده با انگيزه بيشتري كار كنيم.

حبيبي منش با اشاره به كارهاي فرهنگي صورت گرفته در طول سال گفت: امسال برنامه هاي فرهنگي متعددي در سطح شهرستان اجرا شد كه يكي از مهمترين آنها برگزاري يادواره هاي شهدا توسط آموزش و پرورش چندين دستگاه ديگر در سطح جامعه بود.

وي متذكر شد: بحث تعطيلات نوروز در اين برهه زماني مخصوصا وضعيت خاص خود را دارد و بايد بحث هاي فرهنگي مد نظر ما باشد و كار فرهنگي با سليقه زيبا انجام دهيم.

حبيبي منش در ادامه افزود: همه مسئولان و مردم بايد با همديگر تلاش كنند تا در اين تعطيلات هم وظيفه خود را به خوبي انجام دهند و هم از مهمانان پذيرايي خوبي به عمل آورند و هم نبايد اجازه دهيم به حريم مسائل فرهنگي، اجتماعي و امنيتي مان تجاوز شود.

وي تصريح كرد: همه ما بايد براي تعطيلات نوروز آماده باشيم و تجهيزات مورد نياز و مهمانسراها را آماده كنيم و كساني را كشيك ادارات بگذاريم كه داراي اختيارات كامل باشند.

حبيبي منش اظهارداشت: مديراني كه قصد مرخصي دارند با ذكر جانشين خود تقاضايشان را كتبي به فرمانداري اعلام كنند و همراه خود را همواره روشن نگه دارند.

فرماندارشهرستان گناوه در پايان گفت: بايد وظيفه خود را به درستي در اين ايام انجام دهيم و به جاي برخي سختگيري ها بيشتر تلاش كنيم تا اين تعطيلات را مديريت كنيم تا خاطره خوشي از سفر به شهرستان گناوه در ذهن هموطنان نقش ببندد.

معاون سياسي اجتماعي فرمانداري گناوه نيز در اين نشست نكاتي را در باب مسائل مربوط به عيد نوروز و شرح وظايف اعضاي شوراي اداري بيان كرد و خواستار هماهنگي روساي ادارات با فرمانداري براي درج اخبار خود در برخي از سايت هاي محلي شد.

معاون برنامه ريزي و عمراني فرمانداري شهرستان گناوه هم در اين نشست گفت: امسال كارهاي بسيار بزرگي به بركت انقلاب اسلامي در شهرستان گناوه اتفاق افتاد.

ابراهيم ملكزاده بيان داشت: ازاين بين مي توان به بند سنگي ملاتي روستاي مال قائد، پروژه هاي مختلف عمران شهري گناوه و ريگ، ظرفيت هاي بزرگ ايجاد شده در صنعت طيور و نيروگاه سيكل تركيبي شهرستان گناوه اشاره كرد.

رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان گناوه نيز در اين نشست به ارائه گزارشي از حوزه كاري خود پرداخت و از عزم بلند دولت در عرصه بيابان زدايي و پروژه هاي آبخيزداري سخن راند.

سرپرست اداره تبليغات اسلامي شهرستان گناوه هم در اين نشست اظهار داشت: بايد در تعطيلات نوروز توجه ويژه اي به فريضه امر به معروف و نهي از منكر شود و قصد داريم تا بروشور هايي را با موضوع امر به معروف و نهي ازمنكر در بين مسافران نوروزي توزيع كنيم.

در پايان اين نشست از زحمات چندين ساله توسلي شهردار جديد اهرم در فرمانداري گناوه و علي ولي زاده نخبه قرآني گناوه اي استان بوشهر با اهداي لوح تقدير و جوايز نفيس تقدير شد.