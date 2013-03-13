طرح "آرامش بهاری" در بقاع متبرکه پاکدشت اجرا می شود

حجت الاسلام احمد اشرفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فلسفه عید، هم گامی انسان با جهان طبیعت در تحول و شکوفایی و یادآوری رستاخیز بزرگ است، ایام تعطیلات نوروز فرصت مناسبی برای تقویت باورهای دینی مذهبی و نیز بهره برداری مطلوب از فضای معنوی امامزادگان و بقاع متبرکه است.پاکدشت - خبرگزاری مهر: رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان پاکدشت اظهار داشت: طرح "آرامش بهاری" با امکانات بیشتر و در سطح گسترده تر و بهتری نسبت به سال گذشته در بقاع متبرکه پاکدشت در ایام پایانی سال و نوروز 92 اجرا خواهد شد.

وی بیان داشت: در آیات قرآن آمده است "بهار را که می بینید یاد قیامت بیفتید" و همچنین پیامبر(ص) فرمودند "وقتنی بهار را می بینید از قیامت یاد کنید"؛ رفتن به مزار شهدا و اموات آرامشی به انسان می دهد و باعث می شود انسان از مادیات فاصله بگیرد و حضور در امامزادگان آرامشی را به انسان عطا می کند که در این خصوص امیرالمؤمنین(ع) می فرمایند "دلهایتان را با رفتن به مزار اهل قبور آرامش و جلا دهید".

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه پاکدشت ادامه داد: شاید فلسفه زیارت امامزادگان برای برخی سئوال باشد، حتی عده ای به آن معتقد نیستند، اما آیاتی از سوره نور و دیگر آیات ضرورت این موضوع را تبیین می کند که اهل بیت(ع) و امامان معصوم(ع) منعکس کنندگان نور به خداوند بر روی زمین هستند و وقتی حرم امام رضا(ع) هنگام سال تحویل با جمعیت میلیونی روبرو می شود ،یعنی عده ای به این نور اعتقاد دارند و می خواهند این نور و آرامش را دریافت کنند و با انرژی مضاعف به زندگی خود ادامه دهند.

وی تصریح کرد: امامزاده ها نیز اولاد ائمه هستند و شعاع دیگری از این نورها بوده که هرچه قدر قداست و پاکی بیشتر داشته اند، بیشتر نورافشانی می کنند و وقتی کنار امامزاده ها می رویم این نور و معنویت به آدمی منعکس می شود و به همین دلیل مردم معتقدند و در ایام تحویل سال به امامزاده ها می روند و حتی گاهی دلنوشته های خود را داخل ضریح امامزادگان می اندازند و این یک مأمنی برای آنهاست و می خواهند این نور را از امامزادگان بگیرند.

فلسفه زیارت امامزادگان آرامش انسان از بودن در کنار این پاکان است

حجت الاسلام اشرفی اضافه کرد: فلسفه زیارت امامزادگان این است، هنگامی که انسان کنار این پاکان قرار می گیرد سعی می کند مانند آنها باشد و وقتی به خود این پاکی را تلقین می کند و خصوصیات آن شخصی که زیارت کرده است را می گیرد.

وی اظهار داشت: برخی اهل مسجد و نماز نیستند، اما متدین هستند و عرق خاصی نسبت به امامزاده ها دارند و برخی شاهد اهل حجاب نباشند، اما وقتی وارد این مکان مقدس می شوند به حرمت آن امامزاده حجاب خود را رعایت می کنند.

این مسئول افزود: اکثر امامزاده ها در راه دین و امر به معروف و نهی از منکر به شهادت رسیده اند و وقتی که زیارت نامه آنها را می خوانیم به این امر شهادت می دهیم و این بازتابی بر خوبیها و زیباییها برای زائران است.

وی یادآور شد: گاهی عده ای پارچه سبزی را به ضریح امامزادگان گره می زنند به این معنی که دل خود را به ضریح گره زده اند و برخی به این معتقد نیستند که این در کل چیز بدی نیست، اما اصل مسئله زیارت، آرامش یافتن و نشستن با آن خوبان است که با برنامه طرح "آرامش بهاری" سعی داریم ناملایمات زندگی را از ذهن افراد پاک کنیم تا زندگی را از نو شروع کنند و به بازسازی ذهن و آرامش برسند که طرح آرامش بهاری یک طرح سراسری و بسیار ارزشمند است.

تبدیل اماکن متبرکه به قطب فرهنگی

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه پاکدشت ادامه داد: یکی از شعارهای اساسی و محوری سازمان اوقاف، تبدیل اماکن متبرکه به قطب فرهنگی است که امیدواریم با تلاشهایی که صورت گرفته آن را به محو کارکردهای فرهنگی، اسلامی و معنوی تبدیل کنیم.

وی اظهار داشت: جاده تهران - مشهد در ایام عید بسیار شلوغ است و اولین امامزاده ای که از تهران در این مسیر قرار دارد، امامزاده پاکدشت است که مسافران بسیاری به این امامزاده می آیند؛ در سال گذشته طرح آرامش بهار را آغاز کردیم که حدود 20 چادر با کمک هلال احمر برپا شد که آنجا اورژانس، آتشنشانی و نیروی انتظامی در دسترس بود و آسایش و رفاه زیادی در چادرها وجود داشت که مسافران از آن محیط معنوی در کامل آرامش و امکانات مدتی را سپری می کردند.

حجت الاسلام اشرفی اضافه کرد: تا شاهرود هیچ امامزاده ای در مسیر وجود ندارد و باید به این امامزاده در پاکدشت بهای بیشتری داده شود؛ محیط این امامزاد گسترده نیست که از فرماندار شهرستان پاکدشت تقاضامندیم در این خصوص تمهیداتی را بیاندیشد، چون امامزادگان امنیت و آرامش بیشتری دارند سعی کرده ایم در ایام نوروز 92 با امکانات بهتر و گسترده تری پذیرای مسافران باشیم.

وی در خصوص اهداف طرح نوروزی آرامش بهار گفت: تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی با استفاده از ظرفیتهای عید نوروزی، تقویت باورهای دینی و اعتقادی زائران و مسافران نوروزی، احیای تبلیغ و ترویج سنتهای اصیل اسلامی در اعیاد نوروز باستانی و خدمت رسانی مطلوب و ایجاد رضایت و علاقه مندی در زائران بقاع و اماکن متبرکه از اهداف این طرح است.

ارائه اقدامات رفاهی و خدماتی در طرح آرامش بهاری

این مسئول در رابطه با برنامه های طرح آرامش بهاری در پاکدشت بیان داشت: اقدامات رفاهی و خدماتی مانند آماده سازی زائر سراهای بقاع متبرکه به تجهیزات اقامتی، آماده سازی فضا اماکنی برای استقرار چادرهای مسافران نوروزی، برپایی ایستگاه های صلواتی پذیرایی شربت و شیرینی و نیز اماکنی برای تهیه غذا و اطعام مسافران نوروزی، تجهیز بقاع و اماکن متبرکه به وسایل ایمنی، کمکهای اولیه، کپسول آتشنشانی و... در این طرح صورت می پذیرد.

وی افزود: برگزاری مراسم ویژه سال نو در جوار امامزادگان با حضور ائمه جمعه، روحانیون و اقشار مختلف مردم مانند تهیه هفت سین قرآنی، قرائت قرآن کریم با حضور قاریان ممتاز، سخنرانی و اجرای برنامه های مدیحه سرایی و همخوانی قرآن کریم و قرائت زیارت آل یاسین و دعای تحویل سال از جمله برنامه هایی است که در هنگام تحویل سال صورت می گیرد.

حجت الاسلام اشرفی در خصوص برنامه های فرهنگی در طول ایام نوروز گفت: برگزاری نماز جماعت به صورت مستمر، برپایی دفاتر مشاوره و پاسخگویی به مسائل شرعی، برگزاری نمایشگاه آرامش بهاری همراه با عرضه کتاب، سی دی و محصولات فرهنگی و همچنین توزیع بروشورهای مذهبی در رابطه با حجاب و عفاف، ترویج فرهنگ وقف و مباحث اعتقادی و.. بین زائران و اجرای برنامه های ویژه به صورت مسابقات فرهنگی برای کودکان و نوجوانان از جمله برنامه هایی است که در طول ایام نوروز صورت می گیرد.