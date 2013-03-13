جلسه آسیب شناسی لیگ برتر والیبال با حضور باشگاه ها برگزار می شود

محمدرضا دوارزنی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بازیهای لیگ برتر والیبال افزود: کلیت بازیهای لیگ امسال منهای برخی حواشی که در مسابقات اتفاق افتاد، بسیار منظم، خوب و با کیفیت بود و از 12 تیم لیگ می توان گفت که 10 تیم واقعاً عالی کار کردند که این نشان می دهد این لیگ بسیار خوب و پربار بوده و در سطح کیفی، باشگاه ها بسیار خوب کار کرده اند.

وی بیان داشت: در این لیگ ظرفیت سازی خوبی برای ملی پوشان انجام شده است و آمادگی خوبی به وجود آمده که باعث تقویت تیم ملی کشور می شود و این لیگ را می توان از با کیفیت ترین لیگها در چند سال اخیر دانست.

هرچه حساسیت بالا برود حواشی بیشتر می شود

رئیس فدراسیون والیبال ادامه داد: هرچه حساسیت بالا برود حواشی نیز بیشتر می شود که باید در بخش حرفه ای تلاش کنیم که اخلاق حرفه ای را بین بازیکنان، کادر فنی و تماشاگران قرار دهیم تا شاهد حواشی نباشیم.

وی تصریح کرد: مسئولیت کار فرهنگی بر عهده همه است و باشگاه ها و فدراسیون باید کار فرهنگی کنند و علاوه بر اقدامات بازدارنده و برخوردهای انضباطی، باید کارهای آموزشی را با بازیکنان انجام دهیم که بتوانیم یک مقدار فضای فرهنگی کار را کنترل کنیم.

داورزنی در خصوص برنامه های لیگ والیبال در سال آینده اضافه کرد: تدابیر جدی را برای سال آینده برنامه ریزی کرده ایم که انشاءالله بعد از پایان لیگ امسال جلسه آسیب شناسی را با خود باشگاه ها برگزار خواهیم کرد و برنامه ریزی می کنیم که بتوانیم از لحاظ اقدامات بازدارنده جدی برخورد کنیم تا سال آینده را بدون حاشیه دنبال کنیم.