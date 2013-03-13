نوید آینده بهتر برای ورامین با معماری اسلامی/ انتقاد افقدان نماد 15 خرداد

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار شامگاه سه شنبه در بیت آیت الله سیدمرتضی محمودی انجام شد و در ابتدای آن، دبیر جامعه اسلامی مهندسین شهرستان ورامین با اشاره به سوابق و پیشینه درخشان مردم ورامین گفت: قدمت تاریخی و مذهبی شیعیان علوی ورامین در تاریخ کشور ثبت است.

محمد مهماندوست افزود: قیام خونین 15 خرداد 1342 و روند بعد از آن در ورامین، مایه مباهات و فخر مردم شریف این منطقه است و مهمترین نمود آن، تبعیت محض مردم این خطه از مرجعیت و روحانیت است.

دبیر ائتلاف پیروان ولایت شهرستانهای ورامین، قرچک و پیشوا تصریح کرد: جامعه اسلامی مهندسین شهرستان ورامین که به تازگی تأسیس شده، به نمایندگی از تشکل اصولگرای کشوری، ارتباط مؤثری با روحانیت داشته و عضو ائتلاف پیروان ولایت شهرستانهای ورامین، قرچک و پیشوا نیز هست.

سپس عضو نظام مهندسی و کمیته برنامه ریزی پروژه های مسکن مهر شهرستان ورامین به نمایندگی از اعضای حاضر جامعه اسلامی مهندسین شهرستان ورامین بیان داشت: هدف اصلی این تشکل در شهرستان، کمک و همفکری و ارائه پیشنهاد سازنده به شورای اسلامی شهرها و شهرداریها و ادارات مرتبط با بحث مهندسی است.

معماری و شهرسازی اسلامی کمتر در ورامین مشاهده می شود

حبیب مهابادی ادامه داد: متأسفانه معماری و شهرسازی اسلامی کمتر در ورامین مشاهده می شود، در صورتی که قدمت تاریخی و شیعی این شهرستان، از بنای بیش از هفتصد ساله مسجد جامع این شهر هویداست.

وی به فعالیتهای سیاسی و اجتماعی مردم این خطه در 15 خرداد 42، 10 دی 57 و 9 دی 88 نیز اشاره کرد و آنها را در راستای همین سابقه درخشان دینی شیعی و انقلابی دانست و افزود: باید اذعان داشت که متأسفانه با این همه پشتوانه متقن، چند میدان اصلی شهر ورامین، نماد یا یادبودی اسلامی را تداعی نمی کنند و در ضمن از طراحی و مکان یابی صحیح بهره نمی برند.

عضو هیئت مدیره جامعه اسلامی مهندسین شهرستان ورامین تصریح کرد: از اهداف دیگر این تشکل، بالا بردن آگاهیهای اسلامی، سیاسی و فنی اعضا، همکاری با مسئولان شهرستان در همین راستا و تهیه و ارائه برنامه های مفید برای استفاده هرچه بیشتر از منابع طبیعی و نیروی انسانی متعهد و متخصص در جهت سازندگی و توسعه شهرستان است.

وی کمک به خودکفایی علمی و فنی شهرستان و استفاده از نیروهای بومی متعهد و متخصص را از دیگر اهداف تشکیل جامعه اسلامی مهندسین شهرستان ورامین عنوان کرد و افزود: اشاعه فرهنگ اسلامی برای شناخت و به کارگیری بیشتر معماری اسلامی از جمله اهداف اصلی این تشکل است.

مهابادی اظهار داشت: کمک به اجرای پروژه های عمرانی برای سازندگی و توسعه شهرستان و همچنین ارائه طرحها و برنامه های مفید در این زمینه، یاری رساندن به تشکیلات و سازمانهای علمی، فنی و پژوهشی که دارای ایده و مرام مشابه هستند نیز از اهداف جامعه اسلامی مهندسین شهرستان ورامین است.

معماری اسلامی باید آبشخور فرهنگی و ارزشهای اسلامی داشته باشد

عضو هیئت مدیره جامعه اسلامی مهندسین شهرستان ورامین تأکید کرد: داشتن شهر و شهرسازی اسلامی، با نماد و عناصر معماری اسلامی مشخص و پایدار نمی ماند بلکه این معماری باید آبشخور فرهنگی و ارزشهای اسلامی داشته باشد.

مهابادی ادامه داد: تشکیلات جامعه اسلامی مهندسین شهرستان ورامین دارای کارگروههای تخصصی معماری و شهرسازی، ترافیک و.. است که در پی الگوسازی و فرهنگسازی یک شهر ایرانی و اسلامی پویا و پر جاذبه خواهد بود.

سپس در ادامه این دیدار، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران و امام جمعه موقت ورامین نیز بیان داشت: خلاء تشکل مرتبط با مهندسان جوان و خوشفکر تحصیلکرده در زمینه های مختلف مهندسی که خوش ذوق و علاقه مند به خدمت هستند، در شهرستان ورامین محسوس بود.

حجت الاسلام سیدمحسن محمودی ادامه داد: این تشکل می تواند با وجود جوانهای با انگیزه و با برنامه ریزی و استمرار، در بسیاری از امور راهگشا باشند و به مردم و مسئولان، مشاوره صحیح و اصولی بدهند.

وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری بر بحث معماری و شهرسازی اسلامی و توجه به نمادهای دینی و ملی عنایت ویژه دارند ولی گاهی در همین شهرستان، با نمادهایی مواجه می شویم که ناشی از رخنه های فرهنگی دشمن به واسطه برخی بی توجهی هاست.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران با تأکید بر اینکه "وقتی دشمن قصد تسلط دارد، بر همین نفوذهای فرهنگی اصرار می کند" افزود: متأسفانه در برخی از نماهای شهرستان، نمادهایی به کار رفته که غیر دینی و غیر ملی است که یا بر اثر بی توجهی بوده یا هدایت شده است.

ورامین از غنی ترین شهرستانهای کشور در زمینه های دینی، سیاسی و فرهنگی است

وی اضافه کرد: ورامین به واسطه داشتن زمینه ها و سوژه های دینی، سیاسی، انقلابی و فرهنگی از غنی ترین شهرستانهای کشور است که اگر از ابزارهای موجود به درستی استفاده شود، تأثیر فراوانی حتی در زندگی مردم خواهد داشت.

حجت الاسلام محمودی اظهار داشت: به طور حتم، نقطه نظرات و مشاوره های جامعه اسلامی مهندسین می تواند تأثیرگذار باشد و با اعتقاد و انگیزه دینی ممزوج با آن می توان در راستای بهتر شدن اوضاع فرهنگی و اجتماعی شهر شهیدان 15 خرداد 42 گام برداشت.

انتقاد از عدم وجود نماد 15 خرداد

امام جمعه موقت ورامین در ادامه، با انتقاد شدید از عدم وجود نماد 15 خرداد 42 در ورامین که زمینه ساز پیروزی انقلاب بوده و حرکت منحصر به فرد کفن پوشان ورامینی در آن کاملا مشهود بوده، افزود: جای سئوال است که بعد از 34 سال که از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می گذرد و در آستانه نیم قرن 15 خرداد هستیم، هیچ یادمانی در شهرستان ورامین برای حماسه سازان و شهدای این قیام مورد تقدیر امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری وجود ندارد.

وی تأکید کرد: در شهری که حماسه 15 خرداد را دارد، هیچ نمادی برای ادای احترام به شهدا و حماسه سازان این قیام تاریخی و تأثیرگذار در تاریخ انقلاب توسط مسئولان ارشد استانی و کشوری که وارد شهرستان می شوند و حتی برای جلب توجه گردشگران و سیاحان داخلی و خارجی وجود ندارد.

در پایان این دیدار، نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه ورامین نیز با تبریک تأسیس تشکل اصولگرای جامعه اسلامی مهندسین شهرستان ورامین و با اشاره به رشادتها و حمایتهای انقلابی مردم این خطه از حریم ولایت از سالهای قبل از 15 خرداد 42 و در آن روز حماسی که تا 10 دی 57 و 9 دی 88 ادامه داشت، گفت: این روزها وظیفه آحاد مردم و مسئولان سنگین است.

باید وحدت میان مردم و مسئولان و تشکلهای همسو با نظام حفظ شود

آیت الله سیدمرتضی محمودی افزود: حفظ وحدت و اتحاد مسلمانان بنا به فرموده قرآن و معصومین، امام(ره) و مقام معظم رهبری واجب است و به فرموده حضرت آیت الله خامنه ای "تفرقه موجب عقب افتادگی می شود" که به همین دلایل باید وحدت میان مردم و مسئولان و تشکلهای همسو با نظام حفظ شود.

وی با انتقاد از شایع شدن برخی اختلافات میان برخی تشکلها و افراد انقلابی و اصولگرا در شهرستان ورامین، بیان داشت: اگر قرار است به اهداف و آرمانهای حقیقی نظام مقدس جمهوری اسلامی دست یابیم، باید دست از اختلافها برداشته و متحد شویم.

نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه ورامین ادامه داد: ممکن است دستهایی حتی به ظاهر دست دوست، در پی ایجاد تفرقه باشند که باید آنها را شناسایی کرده و با اتحاد، جواب دندان شکنی به دوستان نادان و دشمنان داد؛ چراکه تفرقه به همه آحاد جامعه ضرر می زند و تمام خدمات باید در راه رضای خداوند باشد.

وی تصریح کرد: خداوند مسئله مشورت را بارها در قرآن مطرح کرده و بر همین اساس، احزاب و تشکلهایی که در راستای نظام مقدس جمهوری اسلامی تشکیل شده اند، باید در کنار یکدیگر بوده و همسو با اهداف عالیه نظام و انقلاب، به رشد و تعالی شهرستان ورامین کمک کنند.

آیت الله محمودی با اشاره به دوران ستمشاهی و محروم نگه داشتن مردم این دیار به دلیل مبارزه انقلابی با طاغوت و ادامه برخی از محرومیتها تا این روزها، علیرغم همت و تلاش فراوان مسئولان نظام، افزود: وحدت باید محور کارها قرار گیرد تا هدف الهی که همانا نصرت و پیروزی در راستای آرمانهای دینی و انقلابی است، محقق شود.

گفتنی است، در این دیدار یک ساعته، اعضای هسته مرکزی جامعه اسلامی مهندسین شهرستان ورامین شامل سیدمحمدرضا حسینی از مؤسسان این تشکل در ورامین و عضو نظام مهندسی شهرستان، میرزایی از استادان دانشگاه علمی کاربردی، داوودی عضو نظام مهندسی استان تهران و مدیر آزمایشگاه بتن همکار با اداره استاندارد در شهرستان، انصاری مدیرفنی همین آزمایشگاه، سرگزی ناظر مقیم مسکن مهر شهرستان، جواد میرزایی و ابوذر کریمانیان مهندسین برق و محمدرضا سیلسپور عضو نظام مهندسی شهرستان ورامین نیز حضور داشتند.

گزارش از علیرضا مهدی زاده