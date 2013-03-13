کرفس کوهی چهارمحال و بختیاری به بازار آمد/ کرفس گرانتر از پسته

به گزارش خبرنگار مهر، کرفس کوهی با نام محلی کلوس از خانواده چتریان و نام علمی kelussia odoratisssima mozaffa گیاهی خودرو است، ریشه عمودی و کم ضخیم و ساقه علفی توخالی و به ارتفاع یک متر دارد.
برگ ها از نظر ظاهری دارای بریدگی های عمیق ومرکب از چند برگچه است و دوره رویش آن از هفته آخر اسفند ماه شروع و تا اول خرداد ماه ادامه دارد.
بیشترین فراوانی پراکنش این گیاه از ارتفاع دو هزار و 100 متری تا سه هزار متری در اقلیمهای مختلف استان چهارمحال و بختیاری به خصوص در اقلیم ارتفاعات فوقانی است.
عمدتا در دامنه های رو به جنوب رشد کرفس زودتر آغاز می شود و ارتفاعات زاگرس در مناطق زردکوه، کوه دلی دو آب صمصامی، منطقه سر آقا سید، شیخ علیخان، کوه قارن، کوه هزار دره، کوه سفید که عمدتا شهرستان های کوهرنگ اردل ، کیار و لردگان از مکان های عمده رویش این گیاه در استان است.
کرفس کوهی چهارمحال و بختیاری یکی از گیاهان گران قیمتی است که در فصل بهار به فروش می رسد.
هم اکنون آب و هوای مناسب و گرم بودن هوا موجب شده است که رویش این گیاه سریعتر آغاز شود و فروش آن در استان چهارمحال و بختیاری آغاز شود.
در حال حاضر این گیاه قیمتی در کنار جاده های اصلی چهار محال و بختیاری توسط فروشنده های محلی به فروش می رسد.
فروشنده های محلی بر اساس کیفیت و تازه بودن انواع مختلفی از آن را درجه بندی کرده و با قیمت های متفاوت به فروش می رسانند.
هم اکنون قیمت درجه یک آن در سطح شهرکرد کیلویی 50 هزار تومان است.
در کنار جاده ها، کرفس با کیفیت پایین تر بین 35 هزار تومان تا 45 هزار تومان به فروش می رسد.
یکی از فروشندگان کرفس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استقبال مردم از خرید کرفس خوب بوده است و ما از فروشمان راضی هستیم.
وی بیان داشت: این کرفس کوهی خواص بسیار زیادی دارد و مردم این استان کرفس را همراه با غذا میل می کنند.
وی اذعان داشت: عطر و بوی کرفس کوهی را هیچ گیاهی ندارد و همین امر موجب معروف شدن کرفس کوهی و مصرف بالای آن توسط چهارمحالیها شده است.
این فروشنده کرفس تاکید کرد: قیمت کرفس بر اساس تازه بودن آن مشخص می شود و کرفس تازه و مرغوب کیلویی 50 هزار تومان و بیشتر به فروش می رسد.
وی یادآور شد: کرفسی که چند روز مانده باشد و کمی پژمرده شده باشد کیلویی 35 تا 45 هزار تومان به فروش می رسد.
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