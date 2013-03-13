کرفس کوهی چهارمحال و بختیاری به بازار آمد/ کرفس گرانتر از پسته

به گزارش خبرنگار مهر، کرفس کوهی با نام محلی کلوس از خانواده چتریان و نام علمی kelussia odoratisssima mozaffa گیاهی خودرو است، ریشه عمودی و کم ضخیم و ساقه علفی توخالی و به ارتفاع یک متر دارد.

برگ ها از نظر ظاهری دارای بریدگی های عمیق ومرکب از چند برگچه است و دوره رویش آن از هفته آخر اسفند ماه شروع و تا اول خرداد ماه ادامه دارد.

بیشترین فراوانی پراکنش این گیاه از ارتفاع دو هزار و 100 متری تا سه هزار متری در اقلیمهای مختلف استان چهارمحال و بختیاری به خصوص در اقلیم ارتفاعات فوقانی است.

عمدتا در دامنه های رو به جنوب رشد کرفس زودتر آغاز می شود و ارتفاعات زاگرس در مناطق زردکوه، کوه دلی دو آب صمصامی، منطقه سر آقا سید، شیخ علیخان، کوه قارن، کوه هزار دره، کوه سفید که عمدتا شهرستان های کوهرنگ اردل ، کیار و لردگان از مکان های عمده رویش این گیاه در استان است.