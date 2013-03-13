هشت میلیارد ریال برای بهسازی پارک "مردم" همدان هزینه شد

احمد جعفرپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بهسازي پارك مردم همدان در سال جاري صورت گرفته كه ايجاد فضاي سبز جديد و فعاليت‌هاي عمراني صورت گرفته در اين پارك 800 ميليون تومان هزینه داشته است.

وي با بيان اينکه ساخت فاز جدید پارك شهروند با وسعت یک و نیم هكتار نیز در دستور كار سال 92 قرار گرفته است، به اقدامات انجام شده در راستاي مكانيزه كردن آبياري فضاي سبز سطح شهر همدان اشاره كرد و گفت: اين كار در سال جاري با بيش از يك ميليارد تومان هزينه ستادي و 600 ميليون تومان هزينه مناطق در منطقه سه و چهار شهرداري همدان آغاز شده است.

معاون خدمات شهري شهرداري همدان همچنين به گل‌كاري‌هاي صورت گرفته در حاشيه بلوار مفتح اشاره كرد و گفت: تغيير و تحول پيمانكاران فضاي سبز همه ساله اسفندماه صورت مي‌گيرد كه در سال جاري نيز 12 پيمانكار فضاي سبز انتخاب شده‌اند و بهسازي فضاي سبز همچنين سرويس‌هاي بهداشتي و تأسيسات پارك‌ها در حال انجام است.

وي با بيان اينكه اين اقدام هم از هدررفت آب و هم از بروز ترافيك به دليل وجود تانكرها در سطح شهر جلوگيري مي‌كند، اظهار داشت: بخش پيمانكاران فضاي سبز، پيمانكاران خدمات شهري، سازمان‌هاي آتش‌نشاني، خدمات موتوري و اداره كنترل و نظارت به صورت تمام وقت تا پايان تعطيلات نوروز آماده ارائه خدمات به شهروندان و مسافران هستند.

جعفرپور افزود: در خصوص افزايش فضاي سبز در همدان نيز علاوه بر پارك شهرك شهيد بهشتي، بخشي از فضاي سبز پل فرهنگيان نيز اجرا شده و بخش ديگري از آن نيز در حال انجام است.

وی همچنین به اقدامات انجام شده شهرداري همدان در استقبال از نوروز اشاره كرد و گفت: بيست و يكم تا بيست و هشتم اسفندماه به عنوان هفته "استقبال از بهار" نامگذاري شده و به اين مناسبت اقدامات ويژه‌اي در شهرداري ستاد و مناطق انجام شده است.

احمد جعفرپور افزود: هماهنگي براي جمع‌آوري زباله، رنگ آميزي معابر و بهسازي معابر از جمله اقدامات انجام شده شهرداري همدان در اين راستا است.

جعفرپور اظهار داشت: گل‌هايي نیز براي شب عيد خريداري شده كه در صورت مساعد بودن هوا در مکان هایی مشخص، كاشته خواهد شد تا در آستانه عيد نوروز فضاي شهر هر چه بيشتر پرطراوت شود.

جعفرپور افزود: برنامه‌ريزي‌هاي لازم براي كنترل سه معبر در رينگ اصلي شهر نيز براي سهولت تردد شهروندان و انجام خريدهاي شب عيد انجام شده است.

وي همچنين به نصب تابلوهايي براي هدايت مسافران نوروزي در نقاط مختلف شهر اشاره كرد و گفت: سازمان ميادين و ميوه و تره‌بار شهرداري همدان نيز اقدامات ويژه‌اي براي عرضه ميوه و تره‌بار در بيش از 30 مركز به صورت موقت و دائمي انجام داده است.