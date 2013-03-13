سامانه جامع هواشناسي فرودگاه اروميه افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع هواشناسي فرودگاه اروميه ظهر چهارشنبه با حضور جواد محمودی معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی با هدف اینکه در اختیار قرار دادن مجموعه 16 داده مشخصات جوي مورد نياز در مراحل فرود و پرواز هواپيماهای مسافربری بصورت آنلاين و دقيق به برج مراقبت و كارشناسان هواشناسي استان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

معاون امور عمراني استاندار آذربايجان غربي در مراسم بهره برداری از اين سامانه تجهيز و ارتقا سيستمهاي ناوبري فرودگاه اروميه با توجه به شرايط آب و هوايي را از اولويتهاي اجرايي دانست و گفت: اين سامانه از پيشرفته ترين سيستم هاي تشخيصي و پيش بيني وضعيت آب و هوايي است.

جواد محمودی با اشاره به افزایش ميزان ديد افقي در شرايط بارندگي ها و ابري با بهره برداری از این سامانه، اعلام کرد: براي بهره برداري از آن بيش از 10 ميليارد ريال از اعتبارات استاني و ملي هزينه شده که از سال گذشته براي خريد و نصب اين سيستم در فرودگاه اروميه اقدام شد.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح به دليل شرايط تحريمي با مشكلاتي مواجه بوده و سرانجام با تلاش مسئولان استاني اين سامانه در فرودگاه اروميه راه اندازي شد، ادامه داد: فرودگاه اروميه جزو 10 فرودگاه مجهز به اين سامانه در كشور است كه راه اندازي آن در ارتقا شاخصهای ناوبري فرودگاه، ايمني پرواز، رفاه مسافران نقش بسزايي دارد .

مديركل هواشناسي آذربايجان غربي نيز در اين مراسم با تشريح عملكرد اين سامانه گفت: اين سامانه یك سیستم كمك دیده ‌بانی بوده و شامل حسگرهای RVR، سرعت و سمت باد، دما، فشار و رطوبت نسبی هوا است و صحت داده‌های كلیه حسگرهاي آن توسط كارشناسان مربوطه، آزمایش و مورد تائید قرار گرفته است.

فرخ مطلبي فر یادآور شد: راه اندازي اين سامانه ميزان ديد افقي لازم براي فرود و پرواز هواپيماها را در شرايط بارندگي از 800 متر به 550 متر رسانده است .