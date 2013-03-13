آغاز سنجش كارشناسي كيفيت نان با استاندارد جدید

حيدر علي نصر، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به منظور سنجش كارشناسي كيفيت نان، آزمايشگاههاي شركتهاي غله و خدمات بازرگاني مناطق، ماهانه از واحدهاي نانوايي استان با در نظرگرفتن پراكنش جغرافيايي واحدهاي نانوايي و نوع نان توليدي نمونه برداري و نمره كيفيت نمونههاي نان استان را مطابق استاندارد 2628 نانهاي سنتي، تعيين و به مركز پژوهشهاي غلات ارسال ميكنند.
سرپرست مرکز پژوهشهای غلات در مورد استاندارد 2628 نانهاي سنتي افزود: اين استاندارد در خصوص تعيين ويژگيهاي فيزيكي، شيميايي، روش عرضه، نمونهبرداري و روشهاي آزمون انواع نانهاي سنتي متداول شامل سنگک، بربري، تافتون و لواش است كه به صورت دستي و يا ماشيني در كارگاهها و يا كارخانههاي صنعتي تهيه ميشوند.
وی در تشریح ويژگيهاي عمومي انواع نان سنتي تصریح کرد: یکی از این ویژگیها رنگ است که بر این اساس، نان بايد داراي رنگ طبيعي مخصوص به خود بوده و عاري از سوختگي غيرعادي باشد؛ ضمن اینکه نان بايد داراي پخت كافي و يكنواخت بوده و حالت خميري نداشته باشد.
به گفته نصر، نان بايد داراي پوسته ظريف بوده و حالت چرمي نداشته و داراي ضخامت يكنواخت و عاري از پارگي و بريدگي غيرعادي باشد.
وی در تشریح دیگر خصوصیات یک نان سالم خاطرنشان کرد: نان درهنگام عرصه نبايد بيات بود و باید عاري از بو و مزه غير عادي باشد.
سرپرست مركز پژوهشهاي غلات به ناپذيرفتنيهاي نانهاي سنتي مندرج در استانداري 2628 اشاره و خاطرنشان کرد: مصرف جوش شيرين، وجود موادخارجي شامل سنگ، شن، بقاياي حشرات و مو و همچنين كپکزدگي نان، اشاره و بر غيرمجاز بودن مصرف جوش شيرين در رومال و خمير نانهاي سنتي تاكيد كرد.
وي خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده ناپذيرفتني هاي ياد شده در نانهاي توليدي، نمونه نان فاقد كيفيت ارزيابي شده و به منظور برخورد قانوني با متخلفين ، موضوع به سازمانهاي نظارتي ذيربط اعلام ميشود.
نصر به نتايج سنجش كارشناسي كيفيت نان در آذر، دي و بهمن ماه 1391 اشاره و با بيان اينكه نمره كيفي نان در بهمن ماه 79.3 از 100 بوده است اظهار داشت: نتايج نشان ميدهد كه كيفيت نان كشور از روند به نسبت ثابتي در ماههاي اخير برخوردار بوده است.
وی در خصوص نحوه درجهبندي كيفيت نان گفت: نمره كيفيت 90 تا 100 خيلي خوب، 80 تا 90 خوب، 60 تا 80 متوسط و نمره كمتر از 60 نيازمند ارتقاء كيفي است که بر اين اساس، ارقام نمره كيفي ماههاي اخير، نمره متوسط نزديك به خوب كيفيت انواع نان سنتي را نشان مي دهد.
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