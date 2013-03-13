عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

آمریکا و اروپا
- اولین روز از رای گیری کاردینال ها برای انتخاب پاپ جدید امروز برگزار می شود.
- مقامات کلورادو با تشکیل اتحادیه های همجنسگرایان موافقت کردند.
- ونزوئلا در مورد احتمال مسمومیت هوگو چاوز تحقیق می کند.
- فرانسه و متحدانش به دنبال اعزام نیروهای ویژه به مالی هستند.
- بارش سنگین برف خسارت زیادی به خطوط هوایی ایرفرانس و کی.ال.ام وارد کرده است.
خاورمیانه و آفریقا
- بی.بی.سی : گروه های شورشی از کودکان برای ادامه مبارزات خود استفاده می کنند.
- انگلیس گزینه ارسال سلاح به تروریست های سوری را همچنان دنبال می کند.
- انگلیس و فرانسه بار دیگر دیروز سه شنبه از اتحادیه اروپا خواستند تا تحریم تسلیحاتی شورشیان سوری را لغو کند.
- "جمیز کلاپر" رئیس دستگاه جاسوسی آمریکا : معارضین سوری هنوز به سازماندهی مشخصی نرسیده اند.
ایران در جهان
- اعضای سازمان اوپک در پی جایگزین کردن نفت خود به جای نفت ایران برای صادرات به هند هستند.
نظر شما