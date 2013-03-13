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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۸:۳۴

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به شرح زیر است.

آمریکا و اروپا

- اولین روز از رای گیری کاردینال ها برای انتخاب پاپ جدید امروز برگزار می شود.

- مقامات کلورادو با تشکیل اتحادیه های همجنسگرایان موافقت کردند.

- ونزوئلا در مورد احتمال مسمومیت هوگو چاوز تحقیق می کند.

- فرانسه و متحدانش به دنبال اعزام نیروهای ویژه به مالی هستند.

- بارش سنگین برف خسارت زیادی به خطوط هوایی ایرفرانس و کی.ال.ام وارد کرده است.

خاورمیانه و آفریقا

- بی.بی.سی : گروه های شورشی از کودکان برای ادامه مبارزات خود استفاده می کنند.

- انگلیس گزینه ارسال سلاح به تروریست های سوری را همچنان دنبال می کند.

- انگلیس و فرانسه بار دیگر دیروز سه شنبه از اتحادیه اروپا خواستند تا تحریم تسلیحاتی شورشیان سوری را لغو کند.

- "جمیز کلاپر" رئیس دستگاه جاسوسی آمریکا : معارضین سوری هنوز به سازماندهی مشخصی نرسیده اند.

ایران در جهان

- اعضای سازمان اوپک در پی جایگزین کردن نفت خود به جای نفت ایران برای صادرات به هند هستند.

کد مطلب 2017659

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