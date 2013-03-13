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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۸:۵۹

رئیس مجلس تاکید کرد؛

غرور برخی ملیون و جدایی از روحانیت عامل دیکتاتوری پهلوی صغیر شد

غرور برخی ملیون و جدایی از روحانیت عامل دیکتاتوری پهلوی صغیر شد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در نتیجه دسیسه آمریکا و انگلیس و اختلاف و اشتباه محاسباتی و غرور برخی از ملیون و جدا کردن راه خود از روحانیت شرایط کودتای 28 مرداد و دیکتاتوری پهلوی صغیر ایجاد شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس طی سخنانی سالروز رحلت یادگار امام مرحوم حجت الاسلام احمد خمینی را به ملت ایران و بیت محترم حضرت امام (ره) تسلیت گفت.

وی تصریح کرد: ایشان در طول مبارزات ملت ایران در انقلاب اسلامی همیشه همراه و پشتیبان امام و امت بودند و هرگز مجاهدات ایشان فراموش نمی شود.

رئیس مجلس به سالروز رحلت آیت الله کاشانی اشاره کرد و گفت: این مرد بزرگ یکی از استوانه های مبارزات ملت ایران بود و نقش بسزایی در ملی شدن صنعت نفت داشت و مدتها مسئولیت مجلس را بر عهده گرفت.

لاریجانی گفت: نهضتی که پایگاه استعمار پیر را در ایران برچید و پایه استقرار مردم سالاری در ایران شد. گرچه در نتیجه دسیسه آمریکا و انگلیس از یک طرف و اختلاف و اشتباه محاسباتی و غرور برخی از ملیون و جدا کردن راه خود از روحانیت با کودتای 28 مرداد دیکتاتوری پهلوی صغیر را باعث گردید. اما حرکتی که مرحوم آیت الله کاشانی در ایران پیگیر بود حرکتی اصیل، اسلامی و مردمی بود.

وی یاد آیت الله کاشانی را گرامی داشت و خاطر نشان کرد: آیت الله کاشانی همیشه افتخاری برای مجلس ایران خواهند بود. از خداوند متعال علو درجات برای آن دو عزیز ملت ایران طلب می کنیم.

کد مطلب 2017670

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