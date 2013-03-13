پیش بینی دو میلیارد ریال اعتبار برای لایروبی رودخانه های بندرگز

جمشید بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پروژه لایروبی و ساماندهی رودخانه های نوکنده، جفا کنده، گز وطنا، گز شرقی و سر محله با هدف مدیریت رودخانه با نگرش حفاظت سواحل وکنترل سیلاب و جلوگیری از طغیان آن، حفظ بهداشت محیط و جاری شدن آب در بستر طبیعی رودخانه های مذکور در حال حاضر در حال انجام است.

رئیس اداره منابع آب شهرستانهای کردکوی، بندرگز، بندر ترکمن و گمیشان : همچنین عملیات دیواره سازی داخل روستای گز شرقی و غربی به منظور حفاظت وکنترل سیلاب با اعتباری بالغ بر 1.5 میلیارد ریال آغاز شده است.