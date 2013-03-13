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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۲۲

بهمنی عنوان کرد:

پیش بینی دو میلیارد ریال اعتبار برای لایروبی رودخانه های بندرگز

پیش بینی دو میلیارد ریال اعتبار برای لایروبی رودخانه های بندرگز

بندرگز – خبرگزاری مهر: رئیس اداره منابع آب شهرستانهای کردکوی، بندرگز، بندر ترکمن و گمیشان از آغاز پروژه های لایروبی و دیواره سازی رودخانه های شهرستان بندر گز با اعتباری بیش از دو میلیارد ریال خبر داد.

جمشید بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پروژه لایروبی و ساماندهی رودخانه های نوکنده، جفا کنده، گز وطنا، گز شرقی و سر محله با هدف مدیریت رودخانه با نگرش حفاظت سواحل وکنترل سیلاب و جلوگیری از طغیان آن، حفظ بهداشت محیط و جاری شدن آب در بستر طبیعی رودخانه های مذکور در حال حاضر  در حال انجام است.

رئیس اداره منابع آب شهرستانهای کردکوی، بندرگز، بندر ترکمن و گمیشان :  همچنین عملیات  دیواره سازی داخل روستای گز شرقی و غربی  به منظور حفاظت وکنترل سیلاب با اعتباری بالغ  بر  1.5 میلیارد ریال آغاز شده است.

وی در پایان گفت: پروژه های مذکور در بخش مهندسی رودخانه ها و جزء طرح های مدیریت بحران شرکت آب منطقه ای گلستان است.

 

کد مطلب 2017672

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