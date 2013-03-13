جدال جنگلهای کرمان و خشکسالی/ ریه های کویر در انتظار هوای تازه

به گزارش خبرنگار مهر، استان کرمان دارای اقلیم متنوعی است که تحت تاثیر مجاورت با کویر قرار گرفته است در این استان علیرغم ظاهر کویریش اقلیمهای متفاوت وجود دارد و به فراخور شرایط آب و هوایی برخی مناطق استان دارای ذخیره گاههای جنگی وسیع و قابل توجه در جنوبشرق کشور می باشند که از این میان می توان به وجود جنگلهای گرمسیری و سردسیری اشاره کرد.

بزرگترین ذخیره گاه جنگلهای کهور خاورمیانه در ریگان و فهرج قرار دارد از سوی دیگر جنگلهای وسیع انار شیطان و بنه در جنوب کرمان قرار دارند و جنگلهای انبوه بادام کوهی و بنه در بافت که بزرگترین پهنه جنگلی جنوب شرق کشور محسوب می شوند.

جنگلهای گرمسيری و نواحی خشک بيابان شامل درختان گز، تاق، قيچ ، کُنار، کُهور، بادام کوهی و اُکاليپتوس که به طور طبيعی در منطقه می رويند و جنگلهای سردسيری که عبارتند از درخت بِنه، اَلُوک،گَوَن که البته طی سالهای اخیر شاهد افزایش پیوند های پسته و بادام بر این درختان هستیم.

با این وجود با توجه به اینکه استان کرمان 11 درصد مساحت کشور را به خود اختصاص داده است پهنه های جنگلی و سبز استان در مقایسه با عرصه های بیابانی و با پوشش گیاهی ضعیف بسیار کمتر هستند و به همین دلیل اهمیت وجود جنگلهای کرمان و نگهداری از آنها هر روز بیشتر می شود اما عملا به دلیل خشکسالی بسیاری از این عرصه ها جنگی در حال تخریب هستند.

نکته قابل توجه اینکه به خصوص در استان کرمان جنگلهای کهور ارتباط مستقیم با زندگی روزمره مردم استان دارند بطوریکه شهر کرمان به عنوان مرکز استان هم اکنون در محاصره جنگلهای دست کاشت قرار گرفته و در صورت عدم وجود آنها خطر طوفان شن حتی شهر کرمان را نیز تهدید می کند.

این امر هم اکنون در شهرستانهای بم، نرماشیر، ریگان و فهرج نمود عینی دارد و تنها در ریگان 80 روستا در محاصره مستقیم شنهای روان قرار دارند.

جنگلهای کهور تنها عامل تثبیت شنهای روان در مقابل بادهای شدید این شهرستانها هستند اما اوضاع در برخی مناطق جنوب کرمان و غرب استان متفاوت است مناطقی مانند بافت، رابر و برخی شهرستانهای جنوبی استان کرمان جنگلهای سردسیری چهره دیگری به طبیعت استان داده اند.

جنگلهای انبوه انار شیطان در جنوب کرمان و کمبود آب

محمد راستی، کارشناس محیط زیست در گفتگو با مهر اظهارداشت: جنگلهای انار شیطان در منطقه دلفارد در ارتفاعات زیبای منطقه دلفارد قرار دارند و به عنوان بزرگترین ذخیره گاه این نمونه گیاهی محسوب می شوند.

وی افزود: نام دیگر این درختان گلپرک است و در 25 کیلومتری شهرستان جیرفت و در منطقه مملو از آبشارهای زیبا قرار دارند اما متاسفانه گردشگری غیر مسئولانه و همچنین خشکسالی حیات این جنگلها را با خطر مواجه کرده است.

وی ادامه داد: این منطقه معروف ترین زیست گاه این گونه گیاهی در ایران است و تمرکز درختان در دهستانهای اسفندقه و میجان است.



وی با اشاره به وجود مواردی از چرای بی رویه در این جنگلها گفت: در واقع این درختان به دلیل اینکه گل دهنده هستند یکی از زیباترین نمونه های جنگلی محسوب می شوند.

وی گفت: کمبود بارندگی و خشک شدن چشمه ها طی سالهای اخیر تاثیر منفی بر جنگلها گذاشته است و بیم نابودی بخشی از این جنگلها وجود دارد.



جنگلهای کهور در شرق کرمان/ تخریب بخشی از جنگلهای عمانی

شرق کرمان شاهد وجود درختان سر به فلک کشیده است که نام بزرگترین ذخیره گاه درختان کهور را به خود اختصاص داده است.

گفته می شود طی سالهای اخیر به دلیل خشکسالی بین 20 تا 30 درصد جنگلهای کهور در ریگان نابود شده است این درحالی است که میزان بارندگی طی 15 سال گذشته در ریگان به شدت کاهش یافته است.

این درحالی است که این درختان مایه حیات مردم به خصوص روستائیان شهرستانهای کویری شرق استان کرمان است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ریگان در گفتگو با مهر اظهارداشت: این جنگلها هم اکنون 120 روستا را از هجوم بیابان در امان نگه داشته اند اما خشکسالی این جنگلها را تهدید می کند و موجب تخریب بخشی از جنگلها شده و برای رفع مشکلات و نگهداری از آنها قراردادهای بین المللی بسته شده است و اجرا می شوند.

محمد زابلی از سرمایه گذاری منابع طبیعی برای حفظ این جنگلها خبر داد و گفت: این منطقه از ارزشمندترین پوششهای گیاهی استان کرمان محسوب می شود.

وی گفت: درختان کهور به دلیل ساختار منحصر به فرد در مقابل گرمای هوا و کم آبی شهره هستند اما مهمترین تهدید کنونی این جنگلها خشکسالی شدید است.

وی در خصوص چرای دامها نیز گفت: در گذشته به دلیل مقوی بودن سرشاخه های این درختان مردم محلی برای چرا از برگهای درختان استفاده می کردند اما هم اکنون با فرهنگ سازی انجام شده و نظارت های صورت گرفته این نوع تخریب بسیار کاهش یافته است.

اما زیباترین گونه های جنگلی استان کرمان در بافت قرار دارند در این منطقه گونه های گیاهی ارژن، اورس، بادام کوهی، زیتون وحشی رشد می کند.

اما باز هم سایه خشکسالی به وضوح بر این جنگلها نیز گسترده شده است بطوریکه در سالهای اخیر بارندگی در این جنگلها از متوسط بیابانی نیز کاهش یافته و 100 میلیمتر کمتر شده است.

گسترش آفت مشکلات این جنگلها را مضاعف کرده است و آفت لورانتوس و تشی این جنگلها را فرا گرفته است هر چند اقداماتی در راستای کنترل این آفتها صورت گرفته است اما می توان تخریب بخشی از این جنگلها را به وسیله آفت و کم آبی مشاهده کرد.

شیوع آفت در جنگلهای بافت



این درحالی است که از بافت و رابر به عنوان پر بارانترین و پر آبترین شهرستانهای استان کرمان یاد می شود و گفته می شود وسعت جنگلهای این منطقه 350 هزار هکتار می باشد.

اما علی ایزدی در خصوص این جنگلها و تخریب بخشی از آنها هشدار می دهد، رئیس اداره منابع طبیعی بافت در این خصوص می گوید: بادام کوهی عرصه گسترده از درختان شهرستان بافت است و در کنار آن درخت ارژن است که آفت لورانتوس این روزها موجب بروز خسارت به درختان شده و جانوری به نام تشی نیز که در واقع همان جوجه تیغی است با جویدن تنه و ریشه درختان موجب تخریب این جنگلها شده است.



ایزدی افزود: هم اکنون 25 درصد این جنگلها در معرض آسیب جدی آفت قرار دارند و برای مبارزه با این آفت و عوامل تخریب کننده جنگلها نیاز به تامین اعتبار است.

وی از اجرای طرح مبارزه با آفت در سطح هشت هزار هکتار جنگل خبر داد.



هر چند منابع طبیعی سعی در حفاظت از این درختان دارد اما در استان کرمان نه عوامل غیر طبیعی بلکه عوامل طبیعی موجب بروز خسارت به جنگلها می شوند.

این در شرایطی است که وجود هر درخت در استان کرمان گنجی است که در مقابل دیدگانمان در حال خشک شدن بر اثر خشکسالی هستند.

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گزارش: اسما محمودی