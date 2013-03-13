دستگيري صياد غيرمجاز پرندگان زينتي در شهرستان آبدانان

احمد ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در منطقه حفاظت شده ديناركوه مراقبت هاي لازم جهت حفاظت از پرندگان به عمل آورديم كه طبق مشاهدات مأموران و گزارشهاي مردمي اقدامات لازم fّرای دستگيري اين فرد متخلف با جديت انجام داده شده كه در حين عمليات او را در هنگام تخلف دستگير و به مراجع قضايي تحويل داديم.

وی افزود: در هنگام دستگيري اين فرد متخلف همراه خود يك قطعه سيهره،يك رشته تور مخصوص زنده گيري پرندگان و 3عدد قفس كشف و ضبط شد.

وي افزود: فرد متخلف اين پرندگان را به خارج از استان جهت فروش انتقال مي داده كه از اين راه سالانه حدود 500 ميليون ريال بر اساس گمانه زني ها بدست آورده است.

ايماني اظهار داشت: فرد مذكور توسط قوه قضائيه آبدانان به تحمل 91 روز حبس محكوم شده است.