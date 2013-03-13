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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۳۷

جلال زاده خواستار شد:

نشاط و امید آفرینی رسانه برای جلب حضور حداکثری مردم در انتخابات 92

نشاط و امید آفرینی رسانه برای جلب حضور حداکثری مردم در انتخابات 92

ارومیه - خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان غربی بر لزوم توجه ویژه رسانه های مکتوب و مجازی برای ایجاد شور، نشاط و امید به آینده در مردم در جهت جلب مشارکت حداکثری در انتخابات 92 شد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده سه شنبه شب در پایان بازدید از ششمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های آذربایجان غربی، مدیریت فضای انتخاباتی را وظیفه اصلی رسانه برای برگزاری انتخابات سالم و باشکوه در خرداد 92 دانست و افزود: تنویر افکار عمومی با انتشار عملکرد مسئولان، مسائل و مشکلات موجود در بخش های مختلف جامعه کارکرد اصلی این نهادها بوده که با وجود تنوع سلیقه ها و دیدگاه ها در مطبوعات استان ابعاد مختلف موضوعات نقد و تشریح می شود.

وی با بیان اینکه تحریم هاو فشارهای اقتصادی غرب علیه ایران و تورم موجود در بازار مردم در فشار و تنگنا قرار داده، اظهار داشت: این در حالی است که ملت ایران با وجود همه مشکلات داخلی همیشه وفاداری خود را به نظام جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده و رسانه ها نیز باید با پیروی از رسالتهای اصلی خود فضای جامعه را در شرایط مختلف و برهه های زمانی خاص با انتشار اخبار، نقدها و تحلیل های سازنده مدیریت و هدایت کنند.

استاندار آذربایجان غربی بااشاره به افتتاح سالن جدید نمایشگاه مطبوعات در محل مجتمع فرهنگی و هنری ارومیه، اعلام کرد: این فضا برای مشارکت مطبوعات مناسب بوده که فضای خوبی برای بازدید عموم مردم و مسئولان بوده و محل و فرصت مناسبی برای تبادل اطلاعات بین رسانه های مختلف، رسانه ها با مردم و رسانه های با مسئولان و مدیران روابط عمومی سازمانها شده است.

جلال زاده با مثبت ارزیابی کردن غرفه بندی خبرگزاری ها، مطبوعات سراسری و محلی استان در ششمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های آذربایجان غربی، یادآور شد: رسانه های باید از ظرفیت های و فرصتهای ایجاد شده برای معرفی و تبادل اطلاعات بهره برداری لازم را انجام دهند.

ششمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌های آذربایجان‌غربی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح دوشنبه آغاز به کار کرده است، این جشنواره و نمایشگاه  تا 23 اسفند ماه امسال در سالن نمایشگاهی تازه تاسیس مجتمع فرهنگی و هنری ارومیه برگزار می شود.

مطبوعات و خبرگزاری های آذربایجان غربی آثار و تولیدات خود را در 65 غرفه به نمایش گذاشته اند و بیش از 600 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است که تعداد آثار ارسال شده در مقایسه با دوره پنجمین دوره 20 درصد افزایش یافته است.

ششمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها امسال در بخش های سرمقاله و یادداشت، مقاله، گزارش، مصاحبه، عکس خبری، طنز و خبر در بخش نشریات و خبر یا مصاحبه خبری، عکس خبری، گزارش و مقاله و یادداشت در بخش خبرگزاری ها است.

 

 

 

 

کد مطلب 2017678

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