نشاط و امید آفرینی رسانه برای جلب حضور حداکثری مردم در انتخابات 92

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده سه شنبه شب در پایان بازدید از ششمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های آذربایجان غربی، مدیریت فضای انتخاباتی را وظیفه اصلی رسانه برای برگزاری انتخابات سالم و باشکوه در خرداد 92 دانست و افزود: تنویر افکار عمومی با انتشار عملکرد مسئولان، مسائل و مشکلات موجود در بخش های مختلف جامعه کارکرد اصلی این نهادها بوده که با وجود تنوع سلیقه ها و دیدگاه ها در مطبوعات استان ابعاد مختلف موضوعات نقد و تشریح می شود.

وی با بیان اینکه تحریم هاو فشارهای اقتصادی غرب علیه ایران و تورم موجود در بازار مردم در فشار و تنگنا قرار داده، اظهار داشت: این در حالی است که ملت ایران با وجود همه مشکلات داخلی همیشه وفاداری خود را به نظام جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده و رسانه ها نیز باید با پیروی از رسالتهای اصلی خود فضای جامعه را در شرایط مختلف و برهه های زمانی خاص با انتشار اخبار، نقدها و تحلیل های سازنده مدیریت و هدایت کنند.

استاندار آذربایجان غربی بااشاره به افتتاح سالن جدید نمایشگاه مطبوعات در محل مجتمع فرهنگی و هنری ارومیه، اعلام کرد: این فضا برای مشارکت مطبوعات مناسب بوده که فضای خوبی برای بازدید عموم مردم و مسئولان بوده و محل و فرصت مناسبی برای تبادل اطلاعات بین رسانه های مختلف، رسانه ها با مردم و رسانه های با مسئولان و مدیران روابط عمومی سازمانها شده است.

جلال زاده با مثبت ارزیابی کردن غرفه بندی خبرگزاری ها، مطبوعات سراسری و محلی استان در ششمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های آذربایجان غربی، یادآور شد: رسانه های باید از ظرفیت های و فرصتهای ایجاد شده برای معرفی و تبادل اطلاعات بهره برداری لازم را انجام دهند.

ششمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌های آذربایجان‌غربی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح دوشنبه آغاز به کار کرده است، این جشنواره و نمایشگاه تا 23 اسفند ماه امسال در سالن نمایشگاهی تازه تاسیس مجتمع فرهنگی و هنری ارومیه برگزار می شود.

مطبوعات و خبرگزاری های آذربایجان غربی آثار و تولیدات خود را در 65 غرفه به نمایش گذاشته اند و بیش از 600 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است که تعداد آثار ارسال شده در مقایسه با دوره پنجمین دوره 20 درصد افزایش یافته است.

ششمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها امسال در بخش های سرمقاله و یادداشت، مقاله، گزارش، مصاحبه، عکس خبری، طنز و خبر در بخش نشریات و خبر یا مصاحبه خبری، عکس خبری، گزارش و مقاله و یادداشت در بخش خبرگزاری ها است.