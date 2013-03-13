52 پرونده تعرض به عرصه هاي ملي در شهرستان آبدانان رسیدگی شد

یاسین رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال آينده رسيدگي و نظارت بر پرونده هاي متخلف عرصه هاي ملي شتاب بيشتري مي گيرد.

وی افزود: تا كنون تعداد 52 پرونده تعرض به عرصه هاي ملي به اين شورا ارسال شده كه از اين تعداد 28 فقره آن رسيدگي و حكم آن صادر شده و مابقي در حال جريان است.

رحماني موضوع اين تعداد پرونده را تصرف 20 هكتار از اراضي ملي عنوان كرد و اظهار داشت: توقيف خودروهاي متخلفين، اخذ تعهد از متخلفين بهره بردار، شناسايي و تنظيم پرونده هاي مقررات مواد 42 ،توقيف و ضبط ابزار جرم به تعداد 100 مورد از اهم فعاليت هاي اين شورا در سال جاري بوده است.