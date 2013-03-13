تورهای گردشگری رایگان در لرستان برگزار می شود/ توزیع 400 هزار اقلام فرهنگی

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان از توزیع 400 هزار اقلام فرهنگی بین مهمانان نوروزی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید قربان قاسمی شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته برای ایام نوروز اظهار داشت: یکی از برنامه های در نظر گرفته شده توزیع بیش از 400 هزار اقلام فرهنگی، بروشور، کارت پوستال، سی دی جاذبه های طبیعی و ... بین مهمانان نوروزی استان لرستان است.

وی از راه اندازی 14 پایگاه اطلاع رسانی در استان لرستان خبر داد و افزود: همچنین در ایام نوروز 12 نمایشگاه صنایع دستی درشهرستانهای مختلف استان برپا خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان با اشاره به برگزاری تورهای گردشگری یک روزه در استان لرستان گفت: این تورهای گردشگری مهمانان نوروزی به صورت رایگان برگزار می شود.

قربانی با اشاره به تهیه نرم افزار راهنمای جاذبه های گردشگری در استان لرستان تصریح کرد: آماده سازی مجموعه فرهنگی قلعه فلک الافلاک در قالب موزه های مردم شناسی، باستان شناسی، چای خانه سنتی و موزه سفال از دیگر برنامه ریزی های صورت گرفته برای ایام نوروز است.

وی اجرای کوچ عشایر لرستان به صورت نمادین و به نمایش گذاشتن دو کتیبه جدید کشف شده دوره ساسانی را از دیگر برنامه های پیش بینی شده در این ایام برشمرد.