شبی آرام در تهران/ حادثه مرتبط با چهارشنبه سوری رخ نداد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه احتمال می رفت گروهی شامگاه دیروز مراسم چهارشنبه سوری را برگزار کنند، نیروهای اورژانس و آتش نشانی در آماده باش کامل بودند.

شامگاه دیروز در برخی مناطق به خصوص مناطق غرب تهران صدای ترقه و انفجار نارنجک های دستی گاهی سکوت شب را می شکست.

حسن عباسی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی در این باره به خبرنگار مهر گفت: دیروز نیروهای اورژانس مانند هر روز در آماده باش کامل بودند و خوشبختانه هیچ حادثه ای مربوط به چهارشنبه سوری به اورژانس گزارش نشد و امدادگران در این زمینه عملیاتی نداشتند.

جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دیروز علاوه بر آماده باش 100 ایستگاه آتش نشانی، استقرار آتش نشانان در محله های تهران و گشتهای موتوری نیز فعال بودند که خوشبختانه هیچ حادثه ای مرتبط با چهارشنبه سوری در تهران رخ نداد. تعداد حوادث کمتر از شبهای عادی بود.