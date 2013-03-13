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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۲۳

شبی آرام در تهران/ حادثه مرتبط با چهارشنبه سوری رخ نداد

شبی آرام در تهران/ حادثه مرتبط با چهارشنبه سوری رخ نداد

روز گذشته در حالی نیروهای اورژانس و آتش نشانی برای حوادث احتمالی چهارشنبه سوری در آماده باش بودند که هیچ حادثه ای در تهران به امدادگران اعلام نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه احتمال می رفت گروهی شامگاه دیروز مراسم چهارشنبه سوری را برگزار کنند، نیروهای اورژانس و آتش نشانی در آماده باش کامل بودند.

شامگاه دیروز در برخی مناطق به خصوص مناطق غرب تهران صدای ترقه و انفجار نارنجک های دستی گاهی سکوت شب را می شکست.

حسن عباسی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی در این باره به خبرنگار مهر گفت: دیروز نیروهای اورژانس مانند هر روز در آماده باش کامل بودند و خوشبختانه هیچ حادثه ای مربوط به چهارشنبه سوری به اورژانس گزارش نشد و امدادگران در این زمینه عملیاتی نداشتند.

جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دیروز علاوه بر آماده باش 100 ایستگاه آتش نشانی، استقرار آتش نشانان در محله های تهران و گشتهای موتوری نیز فعال بودند که خوشبختانه هیچ حادثه ای مرتبط با چهارشنبه سوری در تهران رخ نداد. تعداد حوادث کمتر از شبهای عادی بود.

کد مطلب 2017688

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