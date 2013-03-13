در گفتگو با مهر: 27 هتل و مهانپذیر در لرستان آماده پذیرش مهمانان نوروزی است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان گفت: برای ایام نوروز 27 هتل و مهمانپذیر در این استان آمادگی پذیرش مهمانان نوروزی هستند.