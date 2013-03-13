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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۵۱

در گفتگو با مهر:

27 هتل و مهانپذیر در لرستان آماده پذیرش مهمانان نوروزی است

27 هتل و مهانپذیر در لرستان آماده پذیرش مهمانان نوروزی است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان گفت: برای ایام نوروز 27 هتل و مهمانپذیر در این استان آمادگی پذیرش مهمانان نوروزی هستند.

سید قاسم قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با برنامه ریزی صورت گرفته در ایام نوروز سال آینده بیش از 27 هتل و مهمانپذیر برای مهمانان نوروزی در نظر گرفته شده است.

وی بیان داشت: در قالب این تعداد هتل و مهمانپذیر بیش از هزار و 111 تخت در نظر گرفته شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان همچنین از پیش بینی 180 مدرسه لرستان برای اسکان مهمانان نوروزی خبر داد.

قربانی همچنین از برپایی نمایشگاههای جاذبه های گردشگری در شهرستانهای مختلف استان لرستان خبر داد و افزود: در ایام نوروز 20 نمایشگاه جاذبه های گردشگری در استان لرستان برپا می شود.

کد مطلب 2017689

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