توسعه پایدار از ارکان اصلی فعالیت شهرداری قزوین است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک شورایان شهر قزوین با اعضاء شورای اسلامی شهر، شهردار و مدیران شهرداری سه شنبه شب در محل سالن باغستان برگزار شد.



مسعود نصرتی در این نشست اظهارداشت: در شروع برنامه مدیریت شهری در دوره سوم شوراها چند نکته کلیدی مورد توجه قرار گرفت و تلاش کردیم بر اساس این محورها حرکت کنیم.



وی افزود: در چشم انداز تهیه شده، قزوین شهری تاریخی، فرهنگی، دانشگاهی، بازرگانی و صنعتی و کشاورزی است که برنامه های دهه آینده بر اساس این محورها تهیه و تدوین شده و هر اقدامی در شهر تعریف شده و اگر تقاطع غیر هم سطح، بوستان، بلوار و خیابانی احداث می شود با فکر و برنامه است.



شهردار قزوین تصریح کرد: طرح قزوین بعلاوه 20 در سال 88 آغاز شد و با تعیین 20 طرح مهم شهری برای اتحاد بین مدیران اقدامی اساسی شد و 12 مدیرکل که مرتبط با حوزه شهری هستند با اولویت بندی شناسایی شدند تا با هماهنگی بیشتر کارها اجرایی شود.



نصرتی بیان کرد: مسئولان امانتدار شهر هستند و باید این شهر را درست به آیندگان تحویل دهند و فرصت را از آیندگان نگیرند به همین دلیل با تشکیل حوزه سرمایه گذاری تحول در شهر را سرعت بخشیدیم.



وی افزود: با اجرای بموقع طرحهای بزرگ تلاش کردیم اعتماد مردم را جلب کنیم که خوشبختانه با کسب رضایت مردم امروز در اجرای طرح های شهری با همکاری صمیمانه مردم مواجهیم و آنها را در کتار خود می بینیم.



این مسئول یادآورشد: در نگاه رویکرد اجتماعی شورایاران می توانند نقش مهمی ایفا کنند که در این میان باید جهانی بیندیشیم و محلی عمل کنیم که در حوزه محلات نیز لازم است شهری بیندیشیم و به محلات بپردازیم.



نصرتی یادآورشد: اگر محدود فکر کنیم و دنبال مشکلات کوچک باشیم کاری از پیش نمی روئ بلکه از شورایاران انتظار می رود نیازهای شهری و اوضاع اقتصادی شهر را بدانند و کلان فکر کنند و سپس به مشکلات محله توجه کنند.



ضرورت کشف استعدادهای شهری



این مسئول تصریح کرد: به کشف استعدادهای شهری نیازمندیم تا موضوعات محلات بخوبی پیگیری و منعکس شود و شورایاران که به امور مختلف شهری واقفند باید استعدادیابی کنند و زمینه استفاده از ثروت های شهری را بخوبی فراهم کنند.



نصرتی اظهارداشت: در شهر به آتش نشانی و ساخت سرویس های بهدشاتی نیاز مبرم داریم و باید بتوانیم خیرین را در این کار مشارکت دهیم لذا باید نگاهمان راذاصلاح کنیم و مشارکت مردم در امور را جدی بگیریم.



شهردار قزوین گفت: وضعیت اقتصادی شهر به تبع اقتصاد کشور شرایط مناسبی ندارد و ما با ابتکار و تشکیل کارگروههای تخصصی، استفاده از تجارب استانها تلاش کرده ایم با مدیریت منطقی شهر را اداره کنیم اما هنوز از ظرفیت های فراوان این شهر استفاده نکرده ایم.



نصرتی تصریح کرد: بودجه سال گذشته شهرداری قزوین 370 میلیارد تومان بود و پروژه های سرمایه گذاری متعدی داشتیم و درآمدهای قابل توجی هم داریم اما بدهی زیادی هم داریم که با مدیریت مناسب باید فعالیتها ساماندهی شود.



وی افزود: برای تامین منابع مالی با سرمایه گذاری در فعالیت های تجاری اقدام شد که در حال حاضر 17 برج تجاری و مسکونی با مشارکت شهرداری در دست ساخت است که با 50 درصد پیشرفت فیزیکی می توان بسیاری از آنها را پیش فروش و اعتبار مورد نیاز پروژه را تامین کرد.



شهردار قزوین بیان کرد: باید شرایط تحقق سیاست کلان را در شهر فراهم کنیم و شورایاران امید است در دوره چهارم رسمیت پیدا کنند و با حرکت در محله، ناحیه با کمک شورایاران به وظایف خود عمل کنند.



نصرتی اظهارداشت: باید قدردان شهروندان خوب قزوین باشیم و شورایاران به عنوان حلقه اتصال مردم و شوراها نیاز است تا حساسیت شرایط کنونی را درک کنند و زمینه مشارکت مردم را بیش از گذشته فراهم کنند.



وی گفت: طرح های ما باید برای افق آینده و شهری دو میلیون نفری طراحی و اجرا شود و با توجه به قابلیت های گردشگری مذهبی نیازمند ساخت مترو، فرودگاه و ترمینال غرب کشور هستیم و با عبور سالانه 40 میلیون نفر و مجاورت با جمعیت 12 میلیون نفری پایتخت و استان البرز باید از ظرفیت های موجود بخوبی استفاده کنیم و آینده خوبی را برای شهر ترسیم کنیم.



شهردار قزوین از همراهی و همکاری نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، استاندار، نمایندگان مجلس و مردم در پیشبرد اهداف شهرداری تقدیر کرد.