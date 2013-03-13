استان همدان در حوزه گردشگری داخلی پایلوت غرب کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ایزدی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در آمد های بدست آمده در 10 ماه سال جاری از فروش بلیت موزه های استان همدان نسبت به استان های همجوار 100 درصد افزایش داشته که این امر نشان دهنده پایلوت بودن استان همدان است.

وی با تاکید بر اینکه باید در حوزه گردشگری خارجی در همدان وارد عمل شد، عنوان کرد: سرمایه گذاری در این زمینه، بستر توسعه اقتصادی استان را فراهم خواهد کرد.

ایزدی ادامه داد: لازمه جذب گردشگر خارجی در استان همدان فراهم کردن زیر ساخت های مناسب از جمله امکانات ریلی و جاده ای و تعیین مرز هوایی خارجی در استان است.

پرواز های خارجی همدان زمینه ساز جذب گردشگران خارجی خواهد شد

وی با بیان اینکه پرواز های خارجی در همدان زمینه ساز جذب گردشگران خارجی خواهد شد، اظهار کرد: این امر باعث ورود همدان به بازار های جهانی می شود که زمانبر است.

وی در مورد ایجاد موزه منطقه غرب در استان همدان گفت: با توجه به پتانسیل های موجود در استان همدان، این موزه با نوع نگرش خاص و هدف جذب گردشگر در همدان ایجاد خواهد شد.

علیرضا ایزدی پروژه موزه منطقه غرب را از طرح های مهر ماندگار عنوان کرد و گفت: در همین راستا مبلغ 842 میلیون تومان اعتبار برای این موزه پرداخت شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان عنوان کرد: اشیاء و سفالینه هایی ارزشمندی از دوره های مختلف ساسانیان، اشکانیان که متعلق به استان همدان بوده در این موزه به نمایش گذاشته می شود.

علیرضا ایزدی از آمادگی همه هتل ها، مهمانسرا ها و مجتمع های استان همدان برای پذیرش 45 هزار و 600نفر در ایام نوروز خبر داد و گفت: ایام نوروز فرصت مناسبی برای معرفی استان همدان و مناطق گردشگری و تاریخی آن است.

تپه هگمتانه هم اکنون کاندیدای ثبت جهانی شدن است

وی افزود: با توجه به اینکه تپه هگمتانه هم اکنون کاندیدای ثبت جهانی شدن است، شاخص برنامه های نوروزی امسال در این تپه برگزار می شود.

ایزدی به برنامه های مختلفی مانند برپایی سفره هفت سین و برپایی نمایشگاه صنایع دستی در نوروز امسال در همدان اشاره کرد و گفت: نقشه کشور ایران در ابعاد 400 متر مربعی با شن های رنگی توسط هنر مندان استانی در تپه هگمتانه کشیده می شود.

وی اظهار داشت: ستاد تسهیلات نوروزی همدان از 28 اسفندماه تا پایان تعطیلات نوروزی برنامه‌های فراوانی دارد، که این برنامه‌ها در دو بخش برنامه‌ریزی شده است.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌های بخش نخست از 28 اسفندماه تا پنجم فروردین سال آینده است، افزود: ازششم فروردین 92 سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، بخش دوم برنامه‌های نوروزی با این رویکرد برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه شب 29 اسفندماه برنامه‌ای ویژه‌ با رویکرد فرهنگی و با محوریت کودکان بی‌سرپرست اجرا خواهد شد، عنوان کرد: این ویژه برنامه به شکل عمومی طراحی شده و همه اقشار جامعه می‌توانند در این برنامه شرکت کنند.

سیاه چادر در مجتمع های بین راهی همدان نصب می شود

ایزدی به دیگر برنامه های ایام نوروز از جمله نصب سیاه چادر در مجتمع های بین راهی برای نشان دادن فرهنگ عشایر نشینی اشاره کرد و گفت: بازارچه های صنایع دستی در همه شهرستان های استان همدان برپا خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری همدان اضافه کرد: انجمن باباطاهر نیز در آرامگاه باباطاهر اجرای موسیقی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در حوزه‌های شهرستانی نیز موسیقی خواهیم داشت، افزود: در حوزه موسیقی و نمایاندن لباس محلی استان همدان ضعیف عمل شده و باید آن طور که شایسته است بدان پرداخت.

ایزدی همچنین از برپایی جشنواره آوای باستانی در اردیبهشت ماه در همدان خبر داد و افزود: اجرای برنامه های موسیقی در نوروز می تواند زمینه ای برای برپایی این جشنواره شود.

وی با اشاره به اینکه برخی از مسافران اقدام به نصب چادر در پارکها می کنند، تاکید کرد: کمپ هایی برای نصب چادر در همدان مشخص شده ودر آرامگاه بوعلی و باباطاهر به هیچ عنوان اجازه نصب چادر نخواهیم داد.

علیرضا ایزدی در مورد اسکان مسافران در منازل شخصی نیز گفت: برای اسکان‌های منازل شخصی نیز چند مورد شناسایی و مجوز 14 روزه نوروز با همکاری دادگستری و نیروی انتظامی صادر شده که قبل از نوروز اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی اضافه کرد: نقشه و بروشور برای ایام نوروز چاپ شده که تاکنون 58 میلیون تومان برای آن هزینه شده است.