52 پایگاه اورژانس جاده ای و شهری در لرستان مستقر می شود

اردشیر شیخ آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ایام نوروز سال آینده 52 پایگاه اورژانس جاده ای و شهری در نقاط مختلف استان لرستان راه اندازی می شود.

وی با اشاره به پیش بینی یک دستگاه آمبولانس اتوبوس اورژانس در محل پلیس راه کمالوند بیان داشت: همچنین گشت های بهداشتی نیز در این ایام در سطح شهرهای مختلف استان لرستان اجرا می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با اشاره به فعال بودن آزمایشگاههای سطح استان لرستان در ایام نوروز گفت: در این راستا بیش از 50 بنر اطلاع رسانی فوریتهای پزشکی نیز در سطح شهرهای استان نصب خواهد شد.

شیخ آزادی با اشاره به اجرای طرح گشتهای بهداشتی از اول اسفندماه سالجاری بیان داشت: این طرح تا ایام پایانی نوروز نیزادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه از ابتدای اجرای این طرح تا کنون بیش از سه تن مواد غذایی فاسد در سطح استان جمع آوری و معدوم شده است افزود: همچنین 90 واحد صنفی استان نیز به دلیل عدم رعایت بهداشت به مراجع قضایی معرفی شده اند.

