قالیبافی باعث تحول چشمگیر در اقتصاد مددجویان کمیته امداد ایلام شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد شریفی در بازدید از دو کارگاه آموزش قالیبافی مددجویان کمیته امداد چرداول بیان داشت: در حال حاضر توسعه این حرفه یکی از راهکارهای اقتصاد مقاومتی است.

وی با اشاره به اینکه پیشرفت اقتصادی و محرومیت زدایی در سایه تلاش و کوشش صورت می گیرد، افزود: یکی از مشکلات این استان این است که قشر بیکار حاضر به تن دادن به کارهای سخت نیستند.

وی اضافه کرد: قالیبافی از بهترین مشاغل خانگی است که خانمها می توانند در این عرصه موفقیت بیشتری داشته باشند.

کمیته امداد مهمترین دستگاه فعال در زمینه قالیبافی در ایلام است

فرماندار چرداول گفت: کمیته امداد امام خمینی ره درحال حاضر مهمترین دستگاه فعال در زمینه توسعه حرفه قالیبافی در بین مددجویان این استان است.

محمدجواد شریفی در بازدید از کارگاه قالیبافی مددجویان کمیته امداد روستای جانجان این شهرستان که در معیت مدیرکل کمیته امداد استان صورت گرفت بیان داشت: این نهاد هم اکنون در تعداد زیادی از روستاههای استان کارگاههای آموزش قالیبافی راه اندازی نموده که اقدامی ستودنی است و از نیازهای ضروری استان به حساب می آید.

وی افزود: قالیبافی علاوه بر اینکه شغل و منبع درآمد می باشد بلکه عرصه خوبی در زمینه گذران اوقات فراغت است.

فرماندار چرداول با اشاره به اینکه بسیاری از جوانان بیکار انتظار دارند در مشاغل دولتی دست بکار شوند افزود:در آمد فرشبافی می تواند بیشار از مزایای یک کارمند باشد.

خدمات 40 ميليارد و823 ميليون ريالي کمیته امداد ايوان به نیازمندان



مدير كميته امداد امام خميني شهرستان ايوان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون مبلغ ۴۰ ميلياردو ۸۲۳ ميليون ريال صرف خدمات دهی به نیازمندان و مددجویان مورد حمایت این نهاد در این شهرستان شده است.



عبدالكريم بيگ زاده در جمع تعدادی از مردم شهرستان ایوان بیان داشت: این مقدار اعتبار صرف خدمات مختلف اعم از خدمات تحصيلي، برنامه بيمه هاي اجتماعي، بهداشت و درمان نيازمندان، مسكن، جهيزيه، وام قرض الحسنه، ايجاد فرصت هاي شغلي، آموزش فني و حرفه اي، پرداخت مستمري، كمك موردي، پوشاك، اجاره مسكن و لوازم التحريربه مددجويان عزيز شده است.



وي تصريح كرد: در زمينه درآمدها مبلغ هشت ميليارد و ۸۹۹ ميليون ريال از محل كمكهاي مردمي صدقات، درآمدهاي محلي، زكات، جشن هاي رمضان و عاطفه ها، اكرام ايتام و ساير مناسبتها از مردم خير و نيكوكار جذب شده است.



بيگ زاده افزود: در سال گذشته مبلغ ۲۲۰ ميليون ریال نقدي و ۱۹۹ ميليون ريال جنسي در برنامه جشن نيكوكاري به محرومين مساعدت شده است كه ضمن امانتداري كامل به افراد مستحق پرداخت و توزيع گرديده اند.



1620 حامی از ایتام کمیته امداد ایوان حمایت می کنند



مدیر کمیته امداد شهرستان ایوان گفت: در حال حاضر تعداد ۱۶۲۰ حامي سرپرستي ۲۶۳ نفر از ايتام تحت حمايت اين شهرستان را عهده دار هستند.

عبدالكريم بيگ زاده در همایش تجلیل از تعدادی از خانواده های ایتام مورد حمایت این نهاد بیان داشت: ميانگين حامي جذب شده براي هر يتيم ۶ نفر و ميانگين سرانه واريزي ماهيانه هر حامي به ايتام عزيز ۱۶۶ هزار ريال است.



بيگ زاده افزود، در طي يازده ماهه سال جاري مبلغ ۲ ميليارد و ۴۵۲ ميليون ريال نقدي و مبلغ ۲۳۳ ميليون ريال جنسي، جمعا به مبلغ ۲ ميليارد و ۶۸۵ ميليون ريال از حاميان عزيز جذب شدهه است.

