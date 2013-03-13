مریخ می توانست یک محیط قابل سکونت باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، "مایکل می یر" دانشمند ارشد برنامه کاوشی مریخ دیشب در یک نشست خبری گفت: سئوال اصلی برای این ماموریت این بود که آیا مریخ می توانسته یک محیط قابل سکونت باشد یا خیر. اکنون با دانسته های خود می توانیم بگوییم بله این سیاره می توانسته حیات را پشتیبانی کند.

دانشمندان ماه گذشته سولفور، نیتروژن، هیدروژن، اکسیژن، فسفر و کربن – برخی از عناصر شیمیایی ضروری برای حمایت از حیات- را در پودری یافتند که مته حفاری کنجکاوی از یک سنگ رسوبی در نزدیکی بستر رودخانه ای باستانی در گودال گیل بر روی این سیاره سرخ خارج کرده بود.

پل ماهافی پژوهشگر ناسا گفت: گستره مواد شیمیایی یافت شده بر روی این نمونه قابل توجه و حاکی از آن است که ترکیب سولفات و سولفید می تواند منبع انرژی شیمیایی احتمالی برای میکرواورگانیسم ها باشد.

کنجکاوی یک روبات شش چرخه با 10 تجهیزات علمی، پیچیده ترین کاوشگری است که تا کنون به سیاره دیگری فرستاده شده است.

این یافته حاکی از آن است که منطقه "یلونایف بی" که این کاوشگر در حال کاوش آن است، پایان سیستم رودخانه باستان یا یک بستر دریاچه ای مرطوب ادواری بوده که می توانسته انرژی شیمیایی و دیگر شرایط مناسب را برای میکروب ها فراهم آورد.

این سنگ از گل سنگ های دانه ریز حاوی کانی های رسی ، کانی های سولفاتی و دیگر مواد شیمیایی ساخته شده است.

این محیط مرطوب برخلاف دیگر محیط های مریخ به شدت اکسیده، اسیدی یا شور نیست.

دیوید بلیک محقق ارشد تجهیزات بررسی شیمیایی کنجکاوی می گوید کانیهای رسی دستکم 20 درصد ترکیب این نمونه را تشکیل می دهند.

دانشمندان ناسا می گویند این کانی های رسی که محصول واکنش آب نسبتا تازه با کانی های آتشفشانی مانند اولیوین هستند نیز در این رسوب وجود دارند.

وجود سولفات کلسیم همراه با رس، حاکی از آن است که این خاک خنثی یا اندکی قلیایی است.

بر اساس اعلام ناسا دانشمندان از یافتن ترکیبی از مواد شیمیایی اکسیده شده، کمتر اکسید شده و یا اصلا اکسید نشده که می تواند شیب انرژی را برای زندگی انواع زیادی از میکروب ها فراهم آورد، شگفت زده شده اند.

مریخ نورد ناسا که با بودجه 2.5 میلیارددلاری ساخته شده روز 5 آگوست به منظور تکمیل یک مأموریت 2 ساله روی سیاره سرخ فرود آمد تا مشخص کند که آیا این سیاره در حال حاضر و یا در گذشته از حیات پشتیبانی کرده است یا خیر.

این مریخ نورد هم اندازه یک اتومبیل است و بزرگترین مریخ نوردی است که تاکنون برای اکتشاف مریخ ساخته شده است. کنجکاوی به 10 ابزار علمی مختلف برای بررسی جزئیات کاملی در سیاره مریخ مجهز است.