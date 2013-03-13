ویترین تاریخ همدان در تب و تاب نداشته ها/موزه غرب کشور بلاتکلیف مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، ايجاد این موزه از سري مصوبات دور اول سفر رئيس جمهور و هیئت دولت به استان همدان است و گویا روند كند پروژه به دليل اختصاص نیافتن اعتبارات ملي به اين پروژه بوده است.

اما در این زمینه مديركل ميراث فرهنگي استان همدان اظهار داشت: در حال حاضر ميزان پيشرفت فيزيكي اين پروژه مطلوب نیست.

824 میلیون تومان برای تسریع در پیشرفت فازهای اجرایی موزه جذب شد

وی تاکید کرد: از روند کار پیمانکار راضی نیستیم اما خوشبختانه 824 میلیون تومان اعتبار برای تسریع در پیشرفت فازهای اجرایی موزه منطقه غرب جذب شده است.

براساس بررسی ها در نخستین مراحل اجرایی اين پروژه، موزه منطقه‌اي غرب كشور داراي مخزن امن نگهداري اشياي تاريخي در غرب كشور خواهد بود كه در كنار آن نيز موزه غرب كشور ايجاد خواهد شد که حالا با جذب این اعتبار و تسریع در روند اجرایی پروره اشیای تاریخی واجد ارزش که به همدان متعلق است از موزه ملی ایران به همدان منتقل می شود.

ایزدی افزود: گنجينه و مخزن امن اشياي موزه شامل كارگاه مرمت اشياي تاريخي، كارگاه آموزشي و بخش نگهداري اشياي تاريخي در غرب كشور خواهد بود.

موزه غرب کشور یادگار سفر اول هیئت دولت

اين موزه كه طرح مطالعاتي آن از سال 1385 آغاز شده از جمله پيشنهاداتي بود كه با سفر اول هیئت دولت به همدان تصويب شد.

موزه منطقه‌اي غرب كشور در زميني به مساحت 2000 مترمربع زيربنا و در پنج طبقه در سال 1386 وارد كار اجرايي خود شد.

به دليل اهميت تاريخي كه سايت هگمتانه در غرب به خود اختصاص داده است، احداث موزه منطقه‌اي غرب كشور در مجاورت اين تپه از جمله مواردي بود كه مي‌توانست موجب به نمايش گذاشته شدن داشته‌هاي تاريخي همدان در يك مكان به مركزيت بافت تاريخي شهر باشد.

به همين منظور از سال 1385 كه پيشنهاد احداث موزه منطقه‌اي غرب كشور قوت گرفت مكان‌سنجي اين موزه در طرح مطالعاتي مسنجمي تعريف شد و ضلع غربي تپه هگمتانه پس از بررسي‌هاي كارشناسانه به دليل صخره‌اي بودن منطقه و اينكه فاقد آثار تاريخي بود براي ايجاد اين موزه انتخاب شد.

یک سوم اعتبار موزه جدب شده است

بنا به گفته مدیر اسبق میراث فرهنگی به رسانه ها در دوم مهر ماه سال جاری در اولين سفر هیئت دولت به استان همدان پس از مصوب شدن اين پيشنهاد هفت ميليارد و 330 ‌ميليون تومان براي اجراي اين مصوبه در نظر گرفته شد كه در سال‌هاي گذشته تنها دو و نیم ميليارد تومان اعتبار براي اجراي پروژه‌ جذب شده است، اما به دليل مورد توجه قرار گرفتن پروژه‌ از سوي معاون رئيس‌جمهوري، قرار است اين پروژه با جذب اعتبار مطلوب در آينده نزديك مراحل اجرايي كار را پشت سر بگذارد.

گفتني است روند اجرايي اين پروژه در گرو جذب اعتبارات ملي است و در صورتي كه اعتبارات لازم براي اجرا شدن آن به استان اختصاص يابد همداني‌ها در آينده نزديك صاحب موزه منطقه‌اي غرب كشور خواهند شد.

با بهره‌برداري از اين موزه همدان مي‌تواند مركزيت فعاليت‌هاي منطقه‌ در حوزه باستان‌شناسي در كل كشور باشد.

همچنين محل اصلي نگهداري كالاهاي فرهنگي و اشياي باارزش تاريخي استان‌هاي غرب کشور نيز مي‌تواند به استان همدان انتقال يابد.

موزه غرب کشور هگمتانه را معرفی می کند

اين موزه منطقه‌اي در صورت كامل شدن قادر است كل اشياي مكشوفه كه حاصل كاوش‌هاي باستان‌شناسي در غرب كشور است را به علاقه‌مندان معرفي كند و به دليل قرار گرفتن موزه در مجاورت سايت تاريخي هگمتانه مي‌تواند بيش از پيش بر قدمت تاريخي هگمتانه تأكيد كند.

اين در حالي است كه مديركل ميراث فرهنگي مهمترين پروژه اين حوزه در سال 1391 را تسريع در اجراي پروژه موزه منطقه‌اي غرب كشور عنوان كرده و با انتشار اين خبر دوستداران فرهنگ و تاريخ و فعالان گردشگري استان دل خوش به آن شده‌اند كه با تسريع و تكميل اين پروژه نقطه عطفي در وضعيت گردشگري استان ايجاد شود.

گفتني است اين پروژه عظيم سال‌هاست به دليل تغيير پيمانكار و عدم تخصيص اعتبارات هنوز پيشرفت مطلوبي در بر نداشته است.

اين موزه كه در مساحت 2000 مترمربع تعريف شده است در حالي كه قرار است در پنج طبقه نمايان شود از سال 1386 كه وارد مراحل اجرايي شده است پس از گذشت پنج سال از جمله پروژه‌هايي است كه حالا بايد انتظار اعتبارات مطلوب و پیمانکار متعهد را بكشد.