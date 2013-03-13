رونمایی و نقد دو کتاب شعر و رمان در خبرگزاری مهر تا ساعتی دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، دو کتاب «جستجوهای یاهو» شامل غزل‌های راهله معماریان و رمان «من مجنون» نوشته زهره جلالی به تازگی توسط انتشارات هزاره ققنوس منتشر شده‌اند که قرار است امروز، طی مراسمی با حضور معماریان و جلالی در خبرگزاری مهر رونمایی شده و مورد نقد و بررسی قرار بگیرند.

«جستجوهای یاهو» 40 غزل از راهله معماریان را شامل می‌شود. معماریان روز گذشته به عنوان یکی از برگزیدگان پنجمین دوره جایزه پروین اعتصامی معرفی شد.

اما رمان «من مجنون» طبق نظر معین کمالی محقق و روانشناس، ویژگی‌هایی از جمله بی‌نام و مبهم بودن هویت اجتماعی راوی و در عین حال پررنگ بودن ساختار روانی او که خواننده را بیشتر به خودسازی درونی می‌خواند تا خودسازی اجتماعی دارد. در متن داستان این کتاب، خیال و واقعیت در هم تنیده هستند و مقصود آن جستجوی اخلاقی، بیان احساس راوی بی‌نام، معرفی نشانه‌هایی که قهرمان‌سازی می‌کنند و نگرشی که بر سیر و سیاحت روزمرگی طنین‌نوازی می‌کند.

قرار است در این برنامه، رضا حاجی‌آبادی، مدیر انتشارات هزاره ققنوس درباره کتاب «من مجنون» و سینا علی‌محمدی، شاعر و روزنامه‌نگار درباره کتاب «جستجوهای یاهو» سخن بگویند.