دو تقاطع غیر همسطح همدان خردادماه سال آینده بهره برداری می شود

موسي رسولي در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه عمده فعاليت‌هاي حوزه عمراني شهرداری همدان در راستاي تحقق اهداف طرح تفصيلي و طرح جامع است، گفت: شهرداري همدان در سال جاریساخت سه تقاطع غيرهمسطح را در دستور كار خود قرار داده كه در حال حاضر ساخت تقاطع غيرهمسطح تختي و تقاطع خواجه‌رشيد از پيشرفت 80 درصدي برخوردار است.

رسولي با بيان اينكه اجراي پروژه‌هاي تقاطع غيرهمسطح تختي و خواجه‌رشيد به صورت EPC يعني طرح و اجرا همزمان و موازات با هم است، گفت: اين پروژه‌ها در زمان اعلام شده هشت ماه كاري و حداكثر تا اواخر خرداد به بهره‌برداري مي‌رسند.

وي در خصوص اثرات مثبت اين پروژه با بيان اينکه اثربخشي پروژه‌هاي شهري به همراهي بقيه قسمت‌ها با آن و همچنين هماهنگي با مديريت شهري وابسته است، اظهار داشت: در يك طرح تفصيلي همه موارد پيش‌بيني شده است و زماني تمام امور بي‌عيب و نقص خواهد بود كه تمام طرح اجرا شده باشد.

در طرح تفصيلي همدان حدود 18 تقاطع غيرهمسطح پيش‌بيني شده است

رسولي با بيان اينكه در طرح تفصيلي همدان حدود 18 تقاطع غيرهمسطح پيش‌بيني شده است، افزود: يك طرح تفصيلي علاوه بر فراهم شدن اعتبار و امكانات براي اجرا به يك بازه زماني 10 تا 20 ساله نياز دارد.

وي همچنين به پيشرفت‌هاي انجام شده در ساخت تقاطع غيرهمسطح آيت‌الله نجفي اشاره كرد و گفت: عليرغم اينكه تملك املاك در اين منطقه بسيار چالش‌زا است با صرف هزينه‌هاي بالا و پيگيري هاي فراوان و همچنين با همكاري دستگاه‌ها به ويژه شوراي اسلامي شهر در سال جاري تاكنون توانسته‌ايم رضايت بيش از 30 مالك براي تملك را جلب كنيم.

رسولي افزود: همچنين تأسيسات موجود در محل ساخت تقاطع غيرهمسطح آيت‌الله نجفي پيچيدگي‌هاي خاصي داشته و عمده آن قابليت جابجايي نداشته است که تمام اينها با مساعدت دستگاه‌هاي مربوط و همت و تلاش پيمانكار و مشاور طرح رفع شده است.

رسولي با بيان اينكه ساخت تقاطع غيرهمسطح آيت‌الله نجفي به قوت در حال انجام است، گفت: زمان‌بندي اعلام شده براي ساخت اين تقاطع 27 ماه كاري بوده است كه با گذشت دويست و پنجاهمين روز اجراي پروژه كه معادل يك‌سوم زمان اعلام شده، اين تقاطع به پيشرفت بيش از 30 درصد رسيده است.

معاون فني و عمراني شهرداري همدان اظهار داشت: اگر چه در طي اجراي پروژه چند روزي به دليل نوسانات جدي نتوانستيم 100 درصد كار را انجام دهيم اما در بدترين شرايط نيز كار را تعطيل نكرده‌ايم.

وي ادامه داد: در راستاي طرح تفصيلي مطالعات و امكان سنجي احداث چند تقاطع ديگر نيز در دستور كار شهرداري قرار گرفته است كه در صورت نياز احداث آنها آغاز مي‌شود.

ديواركشي میدان بار جدید همدان به زودي آغاز خواهد شد

رسولي با بيان اينكه احداث پاركينگ‌ها و جابجايي ميدان بار از ديگر اقدامات انجام شده در حوزه عمراني شهرداري همدان در سال جاري است، گفت: تملك زمين ميدان بار با زحمات مجموعه شهرداري در سال جاري انجام شده است و ديواركشي اين محوطه 60 هكتاري نيز به زودي آغاز خواهد شد.

وي افزود: همچنين برخي از زيرساخت‌هاي احداث پارك جنگلي تپه حيدره نيز انجام شده است و مابقي كار نيز در سال 92 پيگيري خواهد شد.

رسولي اظهار داشت: همچنين در راستاي تملك‌هاي متفرقه براي شروع احداث دو پاركينگ طبقاتي در محوطه آقاجاني‌بيگ و كبابيان بالغ بر 20 ميليارد تومان در بودجه شهرداري‌ مناطق پيش‌بيني شده است.

معاون فني و عمراني شهردار همدان در خصوص پروژه بزرگ تالار قرآن نيز گفت: در خصوص مالكيت زمين اين پروژه مشكلي وجود ندارد و مشكل اين پروژه پوشش گنبد است كه قرار است موافقت‌نامه‌اي مبادله كنيم كه سه ميليارد تومان براي اين مهم اختصاص يابد.

رسولي افزود: در حال حاضر طبقه اول و همكف و همچنين شش سالن از هشت سالن پروژه تالار قرآن همدان بيش از 95 درصد پيشرفت فيزيكي دارد.

وي با بيان اينكه تكميل سقف اين پروژه هزينه كلاني در بردارد، گفت: 85 تا 90 درصد اين هزينه مربوط به هزينه خريد است كه بالغ بر 90 درصد آن هم خريد خارجي است.

رسولی با بيان اينكه پيشرفت پروژه‌هاي عمراني شهرداري همدان همگي منطبق با زمان‌بندي اعلام شده است، گفت: اعتبار حوزه عمراني شهرداري همدان در سال 91، 84 ميليارد تومان بوده است كه در سال 92 به 107 ميليارد تومان افزايش خواهد يافت.