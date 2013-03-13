همکاری انجمن جراحان ارتوپدی با موسسه رویان در ترمیم ضایعات غضروفی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید تقی نوربخش با بیان اینکه تحقیقات بیشماری پیرامون کاربرد سلولهای بنیادی در ترمیم و بازسازی ضایعات غضروفی انجام شده است، عنوان کرد: غضروف ‌ها به علت عدم خونرسانی، ظرفیت کمتری برای بازسازی خود دارند، بنابراین ضایعاتی که به دلایل اولیه یا ثانویه نظیر ضربه، تروما و حوادث ورزشی در غضروف پدید می‌آیندبطور کامل قابل بازسازی نیستند.

وی ادامه داد: البته امروز روشهای مختلفی چون موزاییک پلاستی، تحریک غضروف و تبدیل سلولهای بنیادی به سلولهای غضروف ساز به منظور این بازسازی و ترمیم وجود دارد.

رئیس انجمن علمی جراحان ارتوپدی ایران همچنین افزود: سلولهای بنیادی می‌توانند در ترمیم مینیسک و بازسازی لیگمان هم نقش موثری داشته باشند.

سید تقی نوربخش با اشاره به اینکه سلولهای بنیادی از سالهای گذشته هم در دنیا و هم در ایران بکار گرفته می‌شدند، عنوان کرد: ارتوپدی پس از پوست، عمده‌ترین مخاطب سلولهای بنیادی است، اما متاسفانه تا کنون تعامل مناسب و سیستماتیکی میان بخش تحقیقاتی از کاربرد موسسه رویان با بخش بالین وجود نداشته است.

رئیس انجمن علمی جراحان ارتوپدی ایران اضافه کرد: در همین راستا و به منظور فعال کردن پتانسیل ملی در بخش ارتوپدی، انجمن ارتوپدی قرار داد 5 ساله منسجمی با موسسه رویان منعقد کرده است تا با برخورداری از یک زمینه همکاری مشترک به پیشرفتهای علمی این حوزه کمک کرده باشد.

وی همچنین درباره هزینه‌های انجام این طرحهای تحقیقاتی توضیح داد: هرکار تحقیقاتی نیازمند صرف بودجه است، پژوهشگاه رویان نیز به دلیل برخورداری از پشتوانه علمی و سرمایه ملی که دارد، سرمایه گذاریهای در این بخش صورت داده است، البته با توجه به توافقات قبلی، انجمن ارتوپدی با سایر موسسات آماده همکاری در این بخش نیز هست.

این متخصص ارتوپدی ابراز امیدواری کرد که این همکاری مشترک، گام بزرگ و موثری در راستای درمان گرفتاریهای مفاصل و استخوانها باشد.