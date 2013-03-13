دستگاه های اجرایی استان ایلام در شاخص های اختصاصی بهترین نمره ارزیابی را دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی کریمی کریمی در همایش ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی که با حضور مدیران کل و کارشناسان ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی برگزار شد با بیان این مطلب گفت: خوشبختانه دستگاه های اجرایی استان با توجه به بدنه کارشناسی قوی و مدیران کاردان در حوزه ی شاخص های تخصصی در حد بسیار خوبی عمل کرده اند و این نشان از توان بالای کارشناسی دستگاه های اجرایی دارد.



وی در خصوص شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی تصریح کرد: در این حوزه نیز دستگاه ها در سطح خوبی قرار دارند و فقط باید نسبت به ارائه مستندات دقت عمل بیشتری صورت گیرد.



معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری با اشاره به سیستم جدید ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی اظهار داشت: در سنوات گذشته ارزیابی به صورت سه بخش ارزیابی کارشناسان ، مدیران و ارزیابی دستگاه صورت می گرفت که در طرح جدیدی که از طرف معاونت توسعه مدیریت نهاد ریاست جمهوری ارائه شده است ارزیابی کارشناسان همانند سنوات گذشته به صورت مجزا انجام می شود ولی ارزیابی مدیران کل ، معاونین و مدیران حوزه های دستگاه های اجرایی مشتقی از ارزیابی عملکرد دستگاه مطبوع خواهد بود.



صدا و سیما در بعد نرم افزاری و تولید برنامه های فاخر فرهنگی تلاش کند



استاندار ایلام گفت: صدا و سیما باید در بعد نرم افزاری و تولید برنامه های فرخر فرهنگی تلاش کند.

محمود عباس زاده مشکینی در بازدید از فرستنده پرقدرت شهید سلیمی صدا و سیما اظهار داشت: کار اصولی در عرصه رسانه زمینه ساز و بستر ساز توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

وی با اشاره به اینکه مهمترین ابزار برای تأثیرگذاری بر فکر، باور و علائق مردم رسانه است، تصریح کرد: توسعه و پیشرفت را باید از درون انسان ها انجام داد و ابزار کار برای تأثیرگذاری بر این موضوع همانا صدا و سیما است.



تلفیق مدبرانه منابع طبیعی با منابع فکری پیشرفت و استقلال را به دنبال خواهد داشت



استاندار ایلام گفت: تلفیق مدبرانه منابع طبیعی با منابع فکری پیشرفت و استقلال را به دنبال خواهد داشت.

محمود عباس زاده مشکینی با بیان این مطلب اظهار داشت: ملموسترین شاخص توسعه یک ملت میزان نگاه اجتماعی و حضور عمومی یک ملت در عرصه های مختلف است.

استاندار ایلام با تأکید بر فاصله گرفتن از فرد محوری و فرد گرایی و حرکت به سمت اجتماع گرایی و اجتماع محور تصریح کرد: فرد محوری خطرناکترین نوع استبداد است.

استاندار ایلام با تأکید بر نگاه اجتماعی به مقوله حفظ منابع طبیعی افزود: با همان انگیزه جهاد و شهادت باید در راستای حفظ منابع طبیعی تلاش کنیم.

وی با انتقاد از بی توجهی به محیط اطراف و پیرامون افراد خاطر نشان ساخت: منشاء کانون گرم خانه ها از منابع طبیعی سر چشمه می گیرد و اقتصاد و دارایی ما نیز از طبیعت گرفته می شود.

شهداء به درستی فهمیدند که حفظ نظام از اوجب واجبات است



استاندار ایلام گفت: شهدا به درستی فهمیدند که حفظ نظام از اوجب واجبات است و جان خود را در این راستا هدیه کردند

محمود عباس زاده مشکینی در جمع مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اظهار داشت: شهداء و خانواده های آنان ارزشمندترین سرمایه و منبع قدرت درونی نظام جمهوری اسلام هستند و باید از این سرمایه بزرگ در راستای پیشرفت کشور محافظت کرد.

وی افزود: شهداء ارزشمندترین قله کمال را طی کردند و به خدا رسیدند.

عباس زاده مشکینی خاطر نشان ساخت: ملت ایران در جنگ تحمیلی حتی به تاریخ نیز درس داد و نشان دادند که آنچه در تاریخ آمده است می توانند تغییر دهند و در جنگ نگاه دنیا به ملت ایران عوض شد.