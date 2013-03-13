آمار تلفات مصرف مشروبات الکلی تقلبی در لیبی به 60 کشته رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، وزارت بهداشت لیبی اعلام کرد آمار تلفات ناشی از مصرف مشروبات الکلی تقلبی در طرابلس از 7 مارس (17 اسفند) تاکنون به 60 کشته و 709 مسموم افزایش یافته است.

"اسامه عبدالجلیل" رئیس مدیریت بحران وزارت بهداشت لیبی در یک کنفرانس خبری با بیان این مطلب گفت: افراد مسموم شده با مشروبات الکلی تقلبی در پنج بیمارستان پایتخت لیبی در حال درمان هستند و طرابلس در حال حاضر در حالت آماده باش کامل به سر می برد.

وزارت بهداشت لیبی عصر روز گذشته اعلام کرده بود که میزان تلفات مصرف مشروبات الکلی تقلبی 51 کشته و 378 مسموم بوده است.