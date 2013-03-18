« سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آن» منتشر شد

سبک زندگی، شیوه ای نسبتاً ثابت است که فرد اهداف خود را به آن طریق دنبال می کند، راهی است برای رسیدن به اهداف، .... این شیوه ها، حاصل زندگی دوران کودکی فرد است. به سخن دیگر، سبک زندگی، بعد عینی و کمیت پذیر شخصیت افراد است.

سبک زندگی اسلامی از آن جهت که «سبک» است به رفتار می پردازد و با شناخت ها و عواطف ارتباط مستقیم ندارد و از آن جهت که « اسلامی» است، نمی تواند بی ارتباط با عواطف و شناخت ها باشد. بر این اساس، این کتاب و آزمونِ ساخته شده، به صورت مستقل به عمق اعتقادات و عواطف فرد نپرداخته، بلکه رفتارهای او را بررسی کرده است، ولی هر رفتاری بخواهد مبنای اسلامی داشته باشد، باید حداقل هایی از شناخت ها و عواطف اسلامی را پشتوانه خود قرار دهد. در سبک زندگی از دیدگاه روان شناسی، علوم پزشکی و .... فقط به رفتار نگریسته می شود هیچ کدام از آنها به نیت افراد و عواطف و شناخت هایی که پشتوانه رفتارهای آنان است، کاری ندارند؛ اما سبک زندگی اسلامی نمی تواند به نیت ها بی توجه باشد؛ در عین حال که تأکید آن روی رفتار است، به عواطف و شناخت های زیرین، نیز نظر دارد.

درواقع سبک زندگی اسلامی، می شود رفتارها را به مهره های متعددی تشبیه کرد که علوم انسانی به خود آن مهره ها و بدون ارتباط با عوامل دیگر می پردازند، اما در سبک زندگی اسلامی نه تنها به خود آن مهره ها ، بلکه به آنچه که سبب ارتباط آنها با هم می شود و همانند نخ تسبیح در تمام آنها وجود دارد نیز رفتاری اسلامی محسوب نمی شود. چنان که بسیاری از رفتارهای مرتاضان و صوفیان، اسلامی نیست. بنابراین علاوه بردیدگاه نظری، در آزمون سبک زندگی اسلامی نیز به ناچار باید از این حداقل های شناختی و عاطفی پرسیده شود.

در این کتاب، نگاهی جامع به دستورهای اسلامی افکنده و در جهت کمّی کردن و ارتباط دادن آن با میدان عمل، یک آزمون برای آن ساخته شده است. لازم است که دین شناسان روان شناس و روانشناسان متدین، به این موضوع اهمیت بسیار دهند و آن را از موضوعات محوری کارخود بشمارند. نظریه سبک زندگی دینی، با موضوعات مهمی مثل«انسان کامل»، «انسان سالم» ، « معیار بهنجار و نابهنجار» ،«پیشگیری و درمان» و ... ارتباط مستقیم دارد.

این اثر نگاهی از نوع«بسیار گسترده» از دریچه« مدل تجویزی قرآن» و با روش شناسی روان شناسی و روان سنجی، به موضوع سبک زندگی داشته و گزارشی از دونوع پژوهش را ارائه کرده است. نوع اول حاکی از استکشاف و شکل دهی یک مدل تجویزی برای «سبک زندگی اسلامی» است و نوع دوم حاکی از ساخت و روان سنجی « آزمون سبک زندگی اسلامی» است. مدل تجویزی، بیانگر این است که « سبک زندگی اسلامی» چگونه شکل می گیرد، بر چه نگرش هایی مبتنی است و منجر به چه رفتارهایی در ابعاد مختلف زندگی خواهد شد. «آزمون سبک زندگی اسلامی» برای ما معلوم می سازد که افراد و گروه ها، چه مقدار دارای سبک زندگی اسلامی هستند و در کدام مؤلفه ، قوت بیشتر و در کدام قوت کمتری دارند. این دو کار مکمل یکدیگرند و کاربرهای بالینی ، مشاوره ای و گزینشی دارند.

کلیات پژوهش، پیشینه بحث و دیدگاه های نظری، دیدگاه های روان شناختی(آدلر و پیروان او) در باب سبک زندگی، ریشه ها و امور مقدمی، نگرش های کلی (حاکم بر کل زندگی)وظایف زندگی از دیدگاه اسلام، روش و مراحل اجرا، یافته های تحقیق و تحلیل آنها، بحث و نتیجه گیری 9 فصل بخشهای سه گانه این کتاب را تشکیل می دهند.

کلیات و پیشینه بحث، درخت سبک زندگی اسلامی،ساخت آزمون سبک زندگی اسلامی سه بخش مختلف این کتاب هستند.

این کتاب در 1500 نسخه برای نوبت اول در434 صفحه از سوی انتشارات حوزه و دانشگاه منتشر شده است.