250 میلیارد ریال صرف تامین مسکن مددجویان کمیته امداد ایلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسین احمدی عصر سه شنبه در مراسم واگذاری منازل مسکونی به مددجویان کمیته امداد شهرستان شیروان اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 250 میلیارد ریال صرف احداث و تعمیر مسکن مددجویان مورد حمایت این نهاد در سراسر استان شده است.

وی بیان داشت: این مقدار اعتبار از محل منابع کمیته امداد، تسهیلات بانکی و مشارکت خیرین اختصاص یافته است.



وی افزود: در حال حاضر حدود 425 خانواده مددجوی این نهاد فاقد مسکن مناسب هستند که در تلاش هستیم در سالهای آینده اقدام جدی در زمینه تآمین مسکن این عزیزان صورت گیرد.



احمدی همچنین تصریح کرد: در طول سفرهای هیئت دولت به این استان حدود 700 واحد مسکونی برای مددجویان این نهاد احداث شده است.



احمدی همچنین به موضوع توانمند سازی مددجویان این نهاد اشاره کرد و افزود: ساخت مسکن، اشتغال و بیمه های اجتماعی از مهمترین برنامه های این نهاد برای توانمندی مددجویان به حساب می آید.



کمیته امداد به معنای واقعی به مردم خدمت می کند



فرماندار شهرستان چرداول نیز گفت: کمیته امداد به معنای واقعی به مردم خدمت می کند و همواره در خدمت محرومین بوده است.

محمد جواد شریفی بیان داشت: این نهاد در زمینه های اشتغال و مسکن محرومین گامهای مهمی برداشته و در توانمندی این قشر نقش مهمی داشته است.



وی اضافه کرد: یکی از مهمترین نهادهایی که در توسعه شهرستان نقش داشته کمیته امداد بوده است که در چند سال گذشته تحول خوبی در بهبود زندگی مردم این شهرستان ایجاد کرده است.



شریفی تصریح کرد: در حال حاضر از 14 هزار خانواده مورد حمایت کمیته امداد حدود 5 هزار خانوار آنها به توانمندی رسیده که شاخص بسیار خوب و امیدوار کننده ای است.