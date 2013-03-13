سایه سنگین سانحه بر هفت سین نوروزی/ سفر در جاده سهل انگاری ایمن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی مسافران نوروزی مشهد الرضا راه به جاده زده اند که هنوز ایمنی در جاده ها وجود ندارد و با وجود کاهش چشمگیر سوانح جاده ای باز هم میلیاردها خسارت در کمین رانندگان ایستاده است.

روزهای پایانی سال و تردد خیل مشتاقان و شیفتگان امام هشتم در جاده های منتهی به خراسان رضوی ضرورت توجه ویژه به آمادگی استان در زمینه حمل و نقل عمومی و ایمنی در جاده ها را به مسئولان یادآور می شود.

توسعه حمل و نقل عمومي، راه‌ها، ايمني خودروها و تغيير رفتار رانندگان و رعايت قوانين و مقررات توسط آنان راهکارهایی است که سلامت این مسافران را تضمین می کند.

حضور صد هزار بازرس نامحسوس در جاده ها

رئيس پليس راهور ناجا در خصوص برخورد تخلفات در نوروز 92 می گوید: صد هزار بازرس نامحسوس در پليس راهور در ايام نوروز 92 فعال هستند و پليس راهور با 20 تخلف حادثه ساز برخورد ويژه خواهد داشت.

سردار اسکندر مومني تاکید کرد: بايد حضور پليس در تمام نقاط کشور و ساعات شبانه روز محسوس باشد، باید دوربين در اماکن و معابر و کنترل نامحسوس وجود داشته باشد تا مردم احساس کنند که هميشه مراقبت مي شوند.

وي با تاکید بر اینکه بازرسان نامحسوس را يکي از ظرفيت هاي قانوني پليس راهور هستند می افزاید: بازرسان بايد بدرستي انتخاب و انجام وظيفه داشته باشند.

کمربند ایمنی عامل کاهش تصادفات نوروزی

سردار مومنی بیان می کند: 100 هزار بازرس نامحسوس در پليس راهور به کار گرفته می شود و سامانه گزارش تخلفات رانندگی نیز اجرا می شود.

وی با تاکید بر هدفمند کردن گشت هاي پليس در راستای کنترل نقاط حادثه خيز و کاهش سوانح رانندگي می افزاید: کاهش 16 درصدي تلفات نوروز 91 به علت استفاده سرنشينان از کمربند ايمني بود.

وی یاد آور می شود: در نوروز 91 بر اثر واژگوني يک خودرو تمام سرنشينان به جز شخصی که از کمربند ايمني استفاده کرده بود، جان خود را از دست دادند که دلیلی بر اهمیت و ضرورت استفاده از کمربند در کاهش کشته شدگان است.

سردار مومني تاکید می کند: اقدامات فرهنگي و تذکر پليس راهور در خصوص استفاده از تجهيزات ايمني امسال نیز در نوروز توصیه می شود و مردم بايد ملزم به استفاده از کمربند باشند.

وي بیان می کند: ناوگان حمل و نقل عمومي ملزم به داشتن کمربند ايمني براي مسافران است و بايد يک مامور در پاسگاه ها وجود داشته باشد تا کمربند ايمني سرنشينان را کنترل کند.

برخورد با 20 تخلف ساز حادثه ساز

سردار مومني با بيان اينکه 170 کد تخلف در زمينه رانندگي وجود دارد که بايد با آنها برخورد می شود می افزاید: در نوروز امسال با 20 تخلف حادثه ساز به صورت ويژه برخورد مي شود.

وي با اشاره به اینکه با رانندگاني که از تلفن همراه در حين رانندگي استفاده کنند برخورد می شود می افزاید: سرعت و سبقت غير مجاز، انحراف به چپ و عدم توجه به جلو علت 80 درصد تصادفات نوروز 91 بوده است.

مسافران نوروزی در راه خراسان رضوی

استاندار خراسان رضوی با توجه به ضرورت تمامی دستگاه های اجرایی مرتبط به حوزه ایمنی و حمل و نقل در جهت کاهش سوانح رانندگی در ایام نوروز اظهار می کند: با رشد روز افزون سفرهای داخلی در کشور به خصوص سفر به مشهد الرضا لزوم آمادگی دستگاههای اجرایی در استقبال از زائران نیز وجود دارد.

حسین فروزان مهر تاکید می کند: در راستای خدمت رسانی به زائران برنامه ریزی برای کاهش سوانح انجام و ماموریت دستگاهها تعیین می شود.

وی خواستار شد: پلیس راه استان با حضور موثر در محورهای مواصلاتی و همچنین اداره کل راه و شهرسازی با نصب علایم راهنمایی و رانندگی در نقاط حادثه خیز و اصلاح هندسی جاده ها در راستای کاهش تصادفات موثر باشند.

ورود خودرو سنگین به مشهد ممنوع

فروزان مهر تاکید می کند: پایگاه های امداد جاده ای، اورژانس، هلال احمر، امداد خودرو در جاده ها استقرار خواهند داشت و مجتمع های خدماتی بین راهی در استان تجهیز خواهد شد.

وی با اشاره به بهره برداری از کنار گذر شمالی مشهد یادآور می شود: به جز موارد خاص، ورود خودروهای سنگین در ایام نوروز به داخل شهر مشهد ممنوع است.

استقبال ایمن از نوروز

فروزان مهر تاکید می کند: طرح استقبال ایمن از نوروز که توسط مدیریت بحران با هدف آمادگی بیشتر برای مقابله با حوادث طبیعی و دستیابی به مدیریت یکپارچه اجرا می شود، اشاره کرد و گفت: از تمامی دستگاه های اجرایی انتظار می‌رود تا در ایام نوروز آمادگی کامل خود را جهت مقابله با حوادث و بحران های احتمالی حفظ کنند.

وی یاد آور می شود: اکیپ های نظارتی به منظور ارزیابی فعالیت های دستگاه های اجرایی در ایام نوروز فعال هستند و ارسال مستمر گزارش نحوه عملکرد را خواهند داشت.

کاهش تصادفات جاده ای

سردار اسماعيل احمدي‌مقدم با اشاره به کاهش تلفات تصادفات کشوری اظهار می کند: با وجود کاهش آمار تلفات باز هم 19 هزار کشته تصادفات، رقم بزرگي است.

وي بیان می کند: به ازاي هر سه مصدوم در تصادفات دو تن کشته مي‌شدند که با اقدامات خوب اورژانس و امداد و نجات اين رقم به يک تن کاهش يافته است اما باز هم نیاز است تمهيدات ويژه‌ در نظرگرفته شود تا اين رقم کاهش يابد.

سردار احمدي‌مقدم تاکید می کند: ضرورت توسعه حمل و نقل عمومي، توسعه راه‌ها، ايمني خودروها و تغيير رفتار رانندگان و رعايت قوانين و مقررات توسط رانندگان در اولویت است.

وی می افزاید: در سال‌هاي 84 تا 91 شمار کشته‌هاي تصادفات رانندگي يک سوم کاهش داشت اما هنوز نيازمند کاهش اين ميزان هستيم و بايد روش‌هاي مکمل مانند تغيير الگوي حمل و نقل عمومي و توسعه زيرساخت‌ها مانند راه و راه‌آهن اجرايي شود.

سردار احمدی مقدم با اشاره به اینکه رسیدن به این هدف نيازمند افقي30 ساله است بیان می کند: در سال گذشته شمار کشته‌هاي تصادفات رانندگي در کشور 14 درصد کاهش داشته که اميدواريم تا پايان سال اين رقم حفظ شود.

تلاش برای کاهش تصادفات نوروزی

در راستای سفری ایمن در نوروز 92 برای زائران امام رضا (ع) 165 پایگاه دانشگاه علوم پزشکی، پنج دستگاه اتوبوس آمبولانس و 30 راه دار خانه و 22 کانکس پلیس در محورهای منتهی به خراسان رضوی فعال شده اند.

در این ایام علاوه بر تعیین کشیک های ویژه برای حوزه های مختلف حمل و نقل، فعالیت مراکز معاینه فنی شهری 50 درصد افزایش یافته و سیستم های تردد و کنترل هوشمند در سطح جاده ها فعال شده است.

امنیت در جاده های كشورمان به یك حلقه مفقوده بدل شده و سالانه تصادفات در جاده میلیاردها تومان هزینه قابل اجتناب انسانی و مادی را بر کشور تحمیل می کنند.

عوامل فراوانی حلقه هایی به هم پیوسته، زنجیره حوادث جاده ای در كشورمان هستند و ما را در نازلترین رتبه در میان كشورهای جهان از نظر امنیت سفر قرارمی دهند.

تغییر الگوی حمل ونقل عمومی و توسعه زیر ساخت های راه و راه آهن راهکاری است تا لباس سیاه در روزهای آغاز سال جدید بر تن مسافران بهاری نشود.

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گزارش: زهره رنگ آمیز