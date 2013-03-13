بودجه برخلاف ادعاها سیاسی نیست/ امیدواری به تفاهم دولت و مجلس در جلسات مشترک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی اظهار کرد: عده ای در هرکاری که دولت انجام می دهد جنبه های سیاسی آن را برجسته کرده و حملات و انتقادات غیر اصولی خود را در فضای عمومی جامعه نشر می دهند که این از دایره انصاف و رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب به دور است.

وی در مورد اظهارنظرهای برخی در خصوص لایحه بودجه 92 مبنی بر سیاسی و انتخاباتی بودن آن خاطر نشان کرد: دولت با تجربه کارشناسی و تخصصی 8 ساله خود و با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و همچنین فتنه های دشمن بودجه ای را تدوین کرده که از هر جهت به نفع مصالح کشور است، اما عده ای قبل از آنکه وارد مباحث محتوایی آن شوند انتقادات خود را که جنبه سیاسی دارد در جامعه مطرح می کنند.

میرتاج الدینی اظهار کرد: این عده دیواری کوتاهتر از دیوار دولت پیدا نکرده اند که مدام تخریب می کنند و خدمات مثبتی را که دوست و دشمن به آن اذعان دارند زیر سئوال می برند اما دولت صبور است و تحمل می کند و به طور قطع این بی انصلفی ها کوچکترین تاثیری بر اراده خدمتگزاریش به ملت شریف ایران نخواهد داشت.

معاون رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی در ادامه در خصوص انتظارات دولت از مجلس شورای اسلامی در مورد بررسی لایحه بودجه افزود: امیدوارم با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور، در نشست های تخصصی مشترک دولت و مجلس به تفاهم های خوبی برسیم که اگر این بودجه عملیاتی شود دولت بعدی در اجرا با مشکلی مواجه نخواهد بود.

وی تاکید کرد: دولت اگر دفاعی از بودجه می کند برای خودش نیست بلکه برای کشور است که آن را با کوله باری از تجربه و تخصص تدوین کرده و این نگاه را دارد که به نفع کشور است، طبعا کنار هم قرار گرفتن ظرفیت تخصصی مجلس و تجربه کارشناسی و تخصصی دولت منجر خواهد شد تا سال آینده بودجه خوبی را شاهد باشیم.