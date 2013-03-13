مرگ راننده پژو در تصادف با کامیون

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت 2 و 16 دقیقه بامداد امروز تصادف شدید دو خودرو در مسیر غرب به شرق جاده دماوند قبل از اتوبان بابایی به سازمان آتش نشانی اعلام شد. در ادامه آتش نشانان ایستگاه 26 خود را به محل حادثه رساندند.

وی افزود: در بررسیها مشخص شد یک دستگاه پژو 405 به شدت با یک کامیون برخورد کرده و راننده 63 ساله پژو در داخل خودرو گرفتار شده بود. در ادامه امدادگران با ایمن سازی محل راننده را خارج کرده که عوامل اورژانس مرگ او را تائید کردند.

ملکی در پایان گفت: آتش نشانان ساعت 2 و 44 دقیقه با ترک محل به ایستگاه بازگشتند و علت حادثه از سوی کارشناسان راهور در دست بررسی است.