170 واحد متخلف صنفی در دهلران شناسایی شدند

تیمور هاشمی در گفتگو با مهر گفت: از ابتدای اسفند ماه سال جاری تاکنون بیش از 700 واحد صنفی وغیر صنفی مورد بازرسی قرار گرفتند که از این تعداد بازدید ها 170 واحد متخلف شناسایی شدند که بیش از 46 میلیون ریال به جریمه نقدی محکوم شدند.

وی افزود: این بازرسی ها در راستای کنترل قیمت ها و جلوگیری از گرانی کالا انجام شده است و بیشترین تخلف این واحدها درج نشدن قیمت و گران فروشی بوده است.

هاشمی بیان داشت: از ابتدای اسفند تاکنون 58 تن مرغ منجمد و 5.8 تن گوشت قرمز باقیمت مصوب در شهرستان توزیع شده است.

وی افزود: تعداد 25 عامل کار توزیع گوشت سفید وقرمز در شهرستان به عهده دارند.

رئیس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان دهلران اظهار داشت: 100 تن سیب و پرتقال شب عید نیز بزودی با قیمت مصوب در بازار شهرستان پخش می شود.