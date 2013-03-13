برگزاری کنگره صاحب عروه با پیام مقام معظم رهبری در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عبدی‌پور با اشاره به برگزاری کنگره صاحب عروه در روز پنج‌شنبه 24 اسفندماه سال جاری در سالن همایش‌های مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) اظهار کرد: مهمانانی از داخل و خارج کشور همچون حوزه علمیه نجف اشرف در این کنگره شرکت خواهند داشت.

وی با بیان اینکه آیت‌الله رضا استادی ریاست کمیته علمی این کنگره را بر عهده دارد گفت: ابتدا آیت‌الله ناصری امام جمعه یزد در این کنگره سخنرانی می‌کند و پس از آن هم آیت‌الله استادی گزارشی از روند کارهای اجرایی کنگره ارائه خواهد کرد.

دبیر اجرایی کنگره بین‌المللی صاحب عروه از پیام ویژه رهبر معظم انقلاب به این همایش خبر داد و افزود: این پیام توسط حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر ایشان قرائت خواهد شد.

سخنرانی آیت‌الله جوادی آملی و آیت‌الله یزدی در کنگره صاحب عروه

وی ادامه داد: آیت‌الله جوادی آملی استاد حوزه علمیه قم و مفسر برجسته قرآن کریم سخنران ویژه این کنگره در نوبت صبح خواهد بود و پس از آن هم برخی از شخصیت‌های حوزوی از ایران و عراق سخنرانی کرده یا مقالات خود را ارائه می‌دهند.

عبدی‌پور افزود: بیش از 60 مقاله در ارتباط با شخصیت مرحوم آیت‌الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی مشهور به صاحب عروه نگاشته شده که شش مقاله برتر در دو نوبت صبح و عصر در این کنگره ارائه می‌شوند.

دبیر اجرایی کنگره بین‌المللی صاحب عروه با اشاره به مهمانان خارجی شرکت‌کننده در این همایش عنوان داشت: حجج اسلام عبدالمهدی کربلایی امام جمعه کربلا، علی الحکیم مدیر موسسه مطالعات اسلامی لندن، عمری رهبر شیعیان عربستان و نیز اساتید دانشگا‌های نجف و کوفه از جمله مهمانان خارجی شرکت‌کننده در این کنگره هستند.

وی اضافه کرد: در نوبت عصر علاوه بر ارائه مقالات، آیت‌الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم سخنرانی می‌کند.

رونمایی از چندین اثر در رابطه با صاحب عروه

عبدی‌پور از برپایی نمایشگاهی ویژه معرفی شخصیت مرحوم آیت‌الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی در حاشیه برگزاری این کنگره خبر داد و گفت: از مجموعه مصنفات صاحب عروه، نرم افزار عروة‌النور حاوی 400 اثر پیرامون مرحوم سید یزدی و جلد نخست آثار خطی و مکاتبات این مرجع بزرگ هم در این کنگره رونمایی خواهد شد.

دبیر اجرایی کنگره بین‌المللی صاحب عروه بیان داشت: تاکنون 11 هزار سند در رابطه با زندگی و آثار مرحوم سید یزدی به دست آمده که در جلد نخست 400 سند در قالب 700 صفحه همراه با توضیحات و تصاویر مربوطه گردآوری شده‌اند؛ این کتاب که تا 14 جلد ادامه خواهد داشت منبعی موثق و مستند برای پژوهشگران و محققان دینی خواهد بود.