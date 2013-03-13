انتشار روزانه 200 میلیون لیتربخار بنزین/ افزایش تولید بنزین بدون ساخت پالایشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون جلیلیان در مراسم افتتاح نخستین طرح جمع آوری بخارات بنزین به روش غشایی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر به طور متوسط روزانه حدود 65 میلیون لیتر بنزین مصرف می شود، گفت: با مصرف این میزان بنزین روزانه حدود 200 میلیون لیتر بخار بنزین به ویژه در سطح هفت کلانشهر کشور تولید می شود.



مجری طرح بازیافت بنزین در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در پاسخ به مهر با اعلام اینکه در صورت اجرای طرح های مختلف کهابامکان جمع آوری و استحصال روزانه 300 هزار لیتر بنزین وجود دارد، تصریح کرد: بر این اساس سالانه می توان 110 میلیون لیتر بنزین را به جای تبخیر در اتمسفر به چرخه مجدد مصرف بازگرداند.



این مقام مسئول با یادآوری اینکه هم اکنون در 10 هزار نفتکش جاده پیما، 80 انبار نفت و 3000 جایگاه سوخت بنزین تبخیر می شود، اظهار داشت: از این رو اجرای طرح های مختلف و متنوع بسته به شرایط آب و هوایی هر استان می تواند مانع انتشار بخار بنزین به اتمسفر شود.



وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر در سطح ناوگان نفتکش‌ها، جایگاه‌ها و انبار نفت استان البرز طرح کهاب به روش غشایی اجرایی شده است، بیان کرد: در مجموع در صورت جمع آوری تمامی بخارات بنزین امکان صرفه جویی سالانه حدود 340 میلیارد تومانی وجود دارد.



جلیلیان با یادآوری اینکه در سال 87 هزینه اجرای طرح کهاب در کل کشور حدود 87 میلیارد تومان بود، تبیین کرد: این هزینه سرمایه گذاری در سال 89 به 230 میلیارد تومان و در سالجاری با افزایش قیمت دلار به 600 میلیارد تومان افزایش یافته است، تاکید کرد: با وجود افزایش چندین برابری اجرای این طرح اما به همین میزان توجیه اقتصادی آن هم بالا رفته است.



مجری طرح بازیافت بنزین در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه هم اکنون به منظور کاهش هزینه اجرای پروژه بومی سازی کالا و تجهیزات در دستور کار قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: تاکنون دو قطعه اصلی طرح کهاب توسط سازندگان داخلی طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی شده است.



وی نرخ بازگشت سرمایه کل این طرح زیست محیطی را دو ساله عنوان کرد و افزود: استفاده از کالا و تجهیزات بومی در سه هزار جایگاه و 24 هزار نازل صرفه جویی حدود دو میلیون دلاری به همراه دارد.