روند افزایش سطح تحصیلات كاركنان در دستگاه های دولتی رو به رشد است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام جلیل خانی صبح چهارشنبه در جمع مدیران استان زنجان با بیان اینکه تنها سه درصد کارمندان استان دارای مدرک دکتری هستند، افزود: 6 درصد نیز مدرک فوق لیسانس دارند.

وی ادامه داد: 36 هزار کارمند دولت در استان زنجان وجود دارد که 16 درصد این کارمندان دارای تحصیلات زیر دیپلم هستند.



مدیرکل منابع انسانی و تحول اداری استانداری زنجان کل سهمیه استخدامی استان زنجان را یک هزار و 500 نفر عنوان کرد و افزود: برای 226 نفر اقدام شده است.

جلیل خانی با بیان اینکه استخدام 860 نفر در دست اقدام است، افزود: 44 نفر نیز در قالب سهمیه فرزندان شهدا استخدام شده‌اند.



همچنین معاون برنامه ریزی استانداری زنجان گفت: با توجه به اسناد بالادستی و سیاست های ابلاغی از سوی رهبری رویکردهای درخور توجهی برای ارتقاء سطح رفاه عمومی مردم توسط دولت اتخاذ شده است.



سعید عباسی در بودجه سال 92 برنامه ریزی برای تخصیص منابع و تسهیلات از تمرکز زدایی در فعالیت های مختلف از کلان شهرها به شهرهای کوچک صورت گرفته است.



وی قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و به حداقل رساندن این وابستگی را از دیگر ویژگی های بودجه 91 عنوان کرد و یادآور شد: اتکای هزینه‌های جاری به درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده کاهش یافته است.



عباسی میزان رشد درآمدهای مالی را 34 درصد عنوان کرد و افزود: افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت به میزان 20 درصد در بودجه پیش‌بینی شده است.



وی مجموع اعتبارات زنجان را 99 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: این میزان نسبت به سال گذشته 14 درصد افزایش یافته است.